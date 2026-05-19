Що буде з енергетикою після війни: глава Мінекономіки дав пояснення
Проблеми з забезпечення економіки України, яка почне активно зростати після закінчення війни, можуть бути не дуже гострими через те, що відновлення енергетики прискориться.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.
«Коли буде зупинка війни, ми швидше будемо відбудовуватись, ніж зараз», — зазначив він.
Разом з цим, Україні треба продовжити розбудову нових генераційних потужностей.
«В питаннях збільшення виробництва енергії і зростання ВВП кореляція майже 90%. Тобто це практично одне і те саме. Тому нам необхідно розбудовувати додаткові енергопотужності», — сказав міністр. Для збільшення генерації, відзначив він, уряд вже спростив можливості для підключення, переведення землі під будівництво нових потужностей.
«Нам потрібно будувати багато генерації, і це безвідносно до того, коли закінчиться війна. Ми розуміємо, що у випадку закінчення війни ризики значно скоротяться і таких проєктів буде більше, особливо у вітрогенерації. Нам потрібна будь-яка генерація, в тому числі і нова атомна, щоб економіка зростала», — додав Соболев.
Атаки на енергетику України
Нагадаємо, з осені 2025 року росія почала масовані удари ракетами та дронами по українській енергетиці. Мета атак була очевидною — зруйнувати енергосистему, послабити економіку та створити труднощі для населення взимку.
Протягом усього опалювального сезону енергетика України фактично перебувала під постійними обстрілами. Не було жодного дня без ударів. У результаті пошкоджень зазнали майже всі великі електростанції — і теплові, і гідро.
Поділитися новиною
Також за темою
На скільки в Україні є запасів дизелю
Іран націлився на одну з прихованих артерій світової економіки
США відновили санкції проти російської нафти
Німці почали економити електроенергію через війну на Близькому Сході
Чи повернуться блекаути влітку: прогноз експерта
Як змінилась вартість газу в Європі за чотири роки