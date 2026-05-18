На скільки в Україні є запасів дизелю

На українському ринку наразі немає проблем із наявністю пального. Водночас ситуація зі цінами залишається нестабільною через події у світі.
Про це в бліц-інтерв'ю РБК-Україна розповів директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн.
За оцінками експерта, ситуація з наявністю ресурсу в країні наразі є стабільною.
«За нашими оцінками, запасів дизпального в країні більш ніж на місяць, бензину — майже на два місяці. Тому проблем із наявністю пального немає», — наголосив Куюн.
Водночас на ринку спостерігаються цінові коливання. Минулого тижня ціни спочатку впали, а потім піднялися. Сьогодні бензин знову трохи подорожчав — приблизно на гривню, проте експерт називає цю ситуацію робочою.
Подальша вартість пального на українських АЗС безпосередньо залежатиме від ситуації у світі. При цьому нічого виключати не можна, оскільки всі стежать за абсолютно непередбачуваною ситуацією в Ірані.
За словами Куюна, хоча здавалося, що наближається розв’язка, зараз знову звучать войовничі заяви президента США Дональда Трампа, і ніхто не знає, до чого це призведе.
Раніше Finance.ua писав, що гібридні автомобілі стають дедалі популярнішими серед українців, однак реальна економія пального багато в чому залежить від стилю водіння. Фахівці кажуть, що кілька простих звичок можуть не лише зменшити витрати, а й допомогти довше зберегти ресурс батареї.
За матеріалами:
Finance.ua
Пальне
