Бізнес зможе купувати електрику напряму у виробників та уникнути відключень

Денис Шмигаль: Започатковуємо впровадження прямих договорів PPA для розвитку розподіленої генерації в Україні
Міністерство енергетики подало на розгляд уряду зміни, які дозволять укладати в Україні контракти PPA (Power Purchase Agreement) між виробниками електроенергії та споживачами.
Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр України — міністр енергетики Денис Шмигаль.

Що передбачають контракти PPA

PPA — це прямі договори купівлі-продажу електроенергії між виробником і споживачем без посередників.
За словами Шмигаля, механізм має створити системні умови для розвитку розподіленої генерації в Україні.
Підприємства зможуть самостійно забезпечувати себе необхідними обсягами електроенергії, а виробники отримають можливість будувати генерувальні потужності безпосередньо поруч із виробництвами та отримувати стабільний ринок збуту.

Бізнесу обіцяють прогнозовані ціни та стабільність

За його словами, у результаті бізнес отримає прогнозовану ціну та стабільність роботи, а держава — менше навантаження на енергосистему й вищу енергетичну стійкість регіонів.

Для підприємств готують додаткові стимули

Шмигаль також повідомив про додаткові стимули, які ініціює Міненерго: до споживачів, що покривають щонайменше 60% свого споживання електроенергії за рахунок закупівлі у об’єктів розподіленої генерації, не застосовуватимуться заходи обмеження електропостачання під час дефіциту потужності в країні.
«Фактично це створює зрозумілу мотивацію: для підприємств та інших споживачів — активніше переходити на локальну генерацію, для галузевого бізнесу — інвестувати у нові газопоршневі та газотурбінні установки вже зараз. Наше завдання — зробити так, щоб електроенергія вироблялася ближче до споживача, аби знизити ризик відключень через пошкодження мереж. Продовжуємо працювати у цьому напрямку», — повідомив очільник Міненерго.
За матеріалами:
Finance.ua
ЕнергетикаЕнергетика УкраїниЕлектроенергіяШмигаль
