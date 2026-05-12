У Saudi Aramco оцінили наслідки перебоїв із постачанням нафти

Порушення постачання нафти через Ормузьку протоку може затягнути стабілізацію світового нафтового ринку до 2027 року.

Про це заявив генеральний директор Saudi Aramco Амін Нассер під час конференц-дзвінка з аналітиками після публікації квартальної звітності компанії, повідомляє Al Arabiya.

«Що довше триватимуть перебої з постачанням, навіть ще кілька тижнів, то значно більше часу знадобиться нафтовому ринку для стабілізації», — сказав Нассер.

Глава Saudi Aramco попередив, що якщо нинішня ситуація збережеться до середини червня, процес відновлення може затягнутися до 2027 року. У компанії заявили, що наслідки війни з Іраном та фактичне блокування Ормузької протоки вже стали одним із найбільших потрясінь для світового енергетичного ринку.

За словами Нассера, зараз ринок втрачає приблизно 100 мільйонів барелів нафти щотижня. Якщо раніше через протоку щодня проходили близько 70 суден, то тепер — лише від двох до п’яти. Він наголосив, що навіть негайне відкриття Ормузької протоки не дозволить швидко стабілізувати ситуацію.

«Навіть якщо протоку відкриють сьогодні, ринку знадобляться місяці для відновлення балансу», — заявив глава компанії.

Через кризу різко скоротився рух нафтових танкерів, а ціни на енергоносії зросли, що посилило побоювання щодо інфляції та можливого економічного спаду.

На тлі проблем у Перській затоці Saudi Aramco збільшила обсяги експорту через трубопровід East-West до порту Янбу на Червоному морі. За словами Нассера, зараз через цей маршрут компанія підтримує близько 60−70% своїх експортних поставок нафти. Водночас Saudi Aramco розглядає можливість розширення потужностей порту Янбу, який наразі може експортувати до 5 мільйонів барелів на добу.

Наразі ж Нассер прогнозує швидке відновлення попиту на нафту після нормалізації судноплавства та торгівлі.

«Я б не назвав це руйнуванням попиту. Це радше його вимушене обмеження», — сказав він.

Глава Saudi Aramco також заявив, що у разі потреби компанія зможе менш ніж за три тижні наростити видобуток до максимальної потужності — 12 мільйонів барелів на добу.

