Угорщина може відмовитися від співпраці з «Росатомом» щодо єдиної АЕС у країні

Будівельний майданчик поблизу угорської атомної електростанції місті Пакш, Угорщина
Угорщина планує переглянути фінансування та умови реалізації проєкту розширення атомної електростанції «Пакш».
Про це пише Reuters з посиланням на заяву у понеділок кандидата на посаду міністра економіки та енергетики Іштвані Капітані.
Проєкт вартістю 12,5 млрд євро (14,7 млрд доларів) з розширення 2-гігаватної атомної електростанції «Пакш» двома реакторами ВВЕР російського виробництва був укладений у 2014 році без тендеру з російською державною ядерною корпорацією «Росатом».

Уряд хоче перевірити контракти

За словами Капітані, нова влада має намір детально проаналізувати умови фінансування та реалізації проєкту.
«Нам потрібна прозора ядерна стратегія. Необхідно переглянути фінансування та вартість проєкту розширення „Пакш-2“, а також умови його реалізації. Це секретні контракти, яких ми ще не бачили, тому їх потрібно вивчити», — заявив він під час парламентських слухань.
Лідер правоцентристської партії «Тиса» Петер Мадяр, який у суботу склав присягу як прем’єр-міністр, заявив минулого місяця, що вартість проєкту завищена.
«Росатом» своєю чергою заявив, що готовий обґрунтувати ціну.
За матеріалами:
Економічна Правда
