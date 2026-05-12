У Києві побудували об’єкти розподіленої когенерації потужністю 40 МВт

Одним із ключових елементів плану енергостійкості Києва, який був затверджений раніше, є розбудова моделі розподіленої когенерації — одночасного виробництва електричної та теплової енергії.

Нині в Києві вже побудували об’єкти розподіленої когенерації потужністю 40 МВт.

Про це розповів в.о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв.

Усі вони оснащені необхідним захистом другого рівня. Це дозволяє збільшувати додаткові обсяги надійного електро- та теплопостачання.

«Ми йдемо шляхом будівництва електростанцій з виробництвом теплової енергії, які вводяться в експлуатацію вже з комплексом захисту другого рівня. Наразі побудували об’єкти розподіленої когенерації потужністю 40 МВт. В активній фазі — низка проєктів, які дозволять виробляти ще понад 130 МВт потужності», — зауважив він.

Пантелєєв також нагадав, що для потреб системи водопостачання міста вже збудовано перший дизельний енергокомплекс потужністю 5 МВт.

Загалом план передбачає отримання близько 16 МВт резервного енергопостачання за рахунок дизель-генераторних установок. Для підвищення ефективності їх роботу доповнять частотними перетворювачами.

Таку думку висловив співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. Раніше Finance.ua писав , що для переведення Києва з опалення від ТЕЦ на когенераційні установки потрібно 20−30 років та колосальні фінансові вливання.

Він переконаний у необхідності відновлення столичних ТЕЦ, оскільки на побудови альтернативи немає ні часу, ні можливості, ні обладнання.

«Треба ремонтувати. Буде аргумент: знову будуть ракетні удари. Будуть, але іншого варіанту немає», — зауважив Корольчук.

Раніше йшлося про те, що Київ вже розпочав підготовку до наступного опалювального сезону і реалізує план енергостійкості. На це передбачено понад 10 млрд грн, а за допомоги держави столиця зможе зробити набагато більше.

