Експерт оцінив, коли Київ перейде на нову систему опалення

Енергетика
Для переведення Києва з опалення від ТЕЦ на когенераційні установки потрібно 20−30 років та колосальні фінансові вливання.
Таку думку в ефірі «Новини live» висловив співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.
«Є окрема історія побудови ТЕЦ для забезпечення теплом великого міста — наприклад, Києва. Є інша історія, яка не відбулася. Не побудували у радянський час та за час Незалежності України децентралізовану систему опалення. На це потрібно приблизно 20−30 років, аби повністю нормально зробити, нормально підключити», — зазначив експерт, додавши, що дискусія про заміну опалення від ТЕЦ безперспективна.
Читайте також
Він переконаний у необхідності відновлення столичних ТЕЦ, оскільки на побудови альтернативи немає ні часу, ні можливості, ні обладнання.
«Треба ремонтувати. Буде аргумент: знову будуть ракетні удари. Будуть, але іншого варіанту немає», — зауважив Корольчук.
Читайте також
Він додав, що децентралізовану генерацію можна використовувати в разі необхідності для живлення об’єктів критичної інфраструктури, і висловив впевненість, що це буде зроблено. При цьому Корольчук зазначив, що, теоретично, з часом, можна перевести усі міста України на опалення від когенераційних установок.
«Це можна зробити в масштабах держави, але це вже питання грошей та фахівців, обладнання. Це дуже довга історія», — підсумував експерт.
Раніше йшлося про те, що Київ вже розпочав підготовку до наступного опалювального сезону і реалізує план енергостійкості. На це передбачено понад 10 млрд грн, а за допомоги держави столиця зможе зробити набагато більше.
Також Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» має намір збільшити потужність київської ТЕЦ-5 шляхом встановлення когенераці
За матеріалами: УНІАН
УНІАН
Також за темою
Також за темою
