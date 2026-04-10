Експерт оцінив, коли Київ перейде на нову систему опалення Сьогодні 09:33 — Енергетика

Для переведення Києва з опалення від ТЕЦ на когенераційні установки потрібно 20−30 років та колосальні фінансові вливання.

Таку думку в ефірі « Новини live » висловив співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

«Є окрема історія побудови ТЕЦ для забезпечення теплом великого міста — наприклад, Києва. Є інша історія, яка не відбулася. Не побудували у радянський час та за час Незалежності України децентралізовану систему опалення. На це потрібно приблизно 20−30 років, аби повністю нормально зробити, нормально підключити», — зазначив експерт, додавши, що дискусія про заміну опалення від ТЕЦ безперспективна.

Читайте також Київ планує встановити міні-ТЕЦ сумарною потужністю 130 МВт

Він переконаний у необхідності відновлення столичних ТЕЦ, оскільки на побудови альтернативи немає ні часу, ні можливості, ні обладнання.

«Треба ремонтувати. Буде аргумент: знову будуть ракетні удари. Будуть, але іншого варіанту немає», — зауважив Корольчук.

Читайте також Київ виділив на план стійкості понад 10 млрд грн

Він додав, що децентралізовану генерацію можна використовувати в разі необхідності для живлення об’єктів критичної інфраструктури, і висловив впевненість, що це буде зроблено. При цьому Корольчук зазначив, що, теоретично, з часом, можна перевести усі міста України на опалення від когенераційних установок.

«Це можна зробити в масштабах держави, але це вже питання грошей та фахівців, обладнання. Це дуже довга історія», — підсумував експерт.

Раніше йшлося про те, що Київ вже розпочав підготовку до наступного опалювального сезону і реалізує план енергостійкості. На це передбачено понад 10 млрд грн, а за допомоги держави столиця зможе зробити набагато більше.

Також Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» має намір збільшити потужність київської ТЕЦ-5 шляхом встановлення когенераці

