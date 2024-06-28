Київ планує встановити міні-ТЕЦ сумарною потужністю 130 МВт — Finance.ua
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Київ планує встановити міні-ТЕЦ сумарною потужністю 130 МВт

Енергетика
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Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» має намір збільшити потужність київської ТЕЦ-5 шляхом встановлення когенераційних установок сумарною електричною потужністю 70 МВт.
Про це свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.
«Київтеплоенерго» 19 червня домовилося з ТОВ «Енерготехпром» про розробку за 50,486 млн гривень відповідної проєктної документації.
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Зокрема, планується збільшення встановленої потужності ТЕЦ-5 шляхом встановлення когенераційних установок сумарною електричною потужністю 70 МВт із застосуванням газотурбінної установки з котлом-утилізатором та влаштуванням фізичного захисту когенераційних установок та допоміжного обладнання.
Строк виконання робіт — до 1 травня 2025 року.
Також «Київтеплоенерго» 20 червня уклало угоду з компанією KTS Engineering (Словаччина) на закупівлю 15 когенераційних установок для виробництва електроенергії і тепла виробництва австрійської компанії INNIO Jenbacher сумарною потужністю 60,5 МВт за 1,125 млрд гривень.
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Зокрема, «Київтеплоенерго» отримає 9 когенераційних установок потужністю 4 500 кВт кожна та 6 когенераційних установок потужністю 3333 кВт кожна.
Строк поставки — до 31 грудня 2025 року.
KTS Engineering реалізує проєкти в галузі розподіленої генерації, компанія є офіційним дистриб’ютором INNIO.

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За матеріалами:
Українські Новини
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