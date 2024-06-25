В Україні визначили місця, де розташують малі електростанції, — Міненерго Сьогодні 14:38 — Енергетика

В Україні визначили місця, де розташують малі електростанції, — Міненерго

Для нарощування потужностей до наступної зими ведеться активна робота з міжнародними партнерами, бізнесом і місцевою владою для встановлення розподіленої генерації на місцях.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє пресслужба Міненерго.

«По всій території країни визначено локації, де можуть бути встановлені газові турбіни та газопоршневі установки, які дозволять забезпечити критичні потреби в електропостачанні у холодний період», — сказав міністр під час зустрічі з директором Секретаріату Енергетичного співтовариства Артуром Лорковським.

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Сторони обговорили можливість закупівель відповідного устаткування за кошти Фонду підтримки енергетики України, який створений навесні 2022 року. Наразі загальна сума внесків донорів до Фонду (перерахованих та анонсованих) складає понад 545 млн євро.

За словами Артура Лорковського, за результатами проведеної у Берліні Конференції з відновлення України наразі до Фонду очікуються нові надходження від донорів.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено питанням логістики постачання в Україну енергетичного обладнання від країн-партнерів, а також захисту енергетичних об’єктів.

Крім цього, сторони обговорили питання подальшої інтеграції українського електроенергетичного ринку до європейського та законопроекти, важливі для її реалізації.

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