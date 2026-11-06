ЄС виділить майже €1 млрд на зимову підтримку енергетики України

Європейський Союз передбачив майже 1 млрд євро на зимову підтримку енергетичного сектору України.
Про це заявила посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова в інтерв’ю Укрінформу.
«Енергетика — це сфера, якій ми приділили величезну увагу та фінансові ресурси. Від початку повномасштабного вторгнення ми спрямували на неї близько 4 млрд євро, а зимовий пакет на цей рік становить майже 1 млрд», — сказала дипломатка.
На що ЄС спрямує кошти
За її словами, допомога охоплює широкий спектр напрямів, зокрема підтримку ліквідності ключових енергетичних підприємств, таких як «Укренерго», а також сприяння закупівлі газу.
Крім того, ЄС фінансує розвиток відновлюваної енергетики та енергоефективності, допомагає ремонтувати пошкоджену й зруйновану енергетичну інфраструктуру та посилювати пасивний захист енергооб’єктів.
Окремим напрямом є гуманітарний вимір зимової допомоги. За словами дипломатки, ЄС підтримує фінансовими внесками вразливі домогосподарства поблизу лінії фронту. Також Україні вже передали понад 11 тис. генераторів та іншого обладнання.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що дефіцит Фонду підтримки енергетики України становить 450 млн євро. З цієї суми 100 млн євро необхідно спрямувати на закупівлю кабелів. Ще 500 млн євро потрібно для ремонту Нового безпечного конфайнменту на Чорнобильській АЕС, пошкодженого російським дроном.