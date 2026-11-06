ЄС виділить майже €1 млрд на зимову підтримку енергетики України

Європейський Союз передбачив майже 1 млрд євро на зимову підтримку енергетичного сектору України.

Про це заявила посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова в інтерв’ю Укрінформу.

«Енергетика — це сфера, якій ми приділили величезну увагу та фінансові ресурси. Від початку повномасштабного вторгнення ми спрямували на неї близько 4 млрд євро, а зимовий пакет на цей рік становить майже 1 млрд», — сказала дипломатка.

На що ЄС спрямує кошти

За її словами, допомога охоплює широкий спектр напрямів, зокрема підтримку ліквідності ключових енергетичних підприємств, таких як «Укренерго», а також сприяння закупівлі газу.

Крім того, ЄС фінансує розвиток відновлюваної енергетики та енергоефективності, допомагає ремонтувати пошкоджену й зруйновану енергетичну інфраструктуру та посилювати пасивний захист енергооб’єктів.

Окремим напрямом є гуманітарний вимір зимової допомоги. За словами дипломатки, ЄС підтримує фінансовими внесками вразливі домогосподарства поблизу лінії фронту. Також Україні вже передали понад 11 тис. генераторів та іншого обладнання.