0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ЄС виділить майже €1 млрд на зимову підтримку енергетики України

Енергетика
10
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Майже €1 млрд на енергетику
Майже €1 млрд на енергетику
Європейський Союз передбачив майже 1 млрд євро на зимову підтримку енергетичного сектору України.
Про це заявила посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова в інтерв’ю Укрінформу.
«Енергетика — це сфера, якій ми приділили величезну увагу та фінансові ресурси. Від початку повномасштабного вторгнення ми спрямували на неї близько 4 млрд євро, а зимовий пакет на цей рік становить майже 1 млрд», — сказала дипломатка.

На що ЄС спрямує кошти

За її словами, допомога охоплює широкий спектр напрямів, зокрема підтримку ліквідності ключових енергетичних підприємств, таких як «Укренерго», а також сприяння закупівлі газу.
Крім того, ЄС фінансує розвиток відновлюваної енергетики та енергоефективності, допомагає ремонтувати пошкоджену й зруйновану енергетичну інфраструктуру та посилювати пасивний захист енергооб’єктів.
Окремим напрямом є гуманітарний вимір зимової допомоги. За словами дипломатки, ЄС підтримує фінансовими внесками вразливі домогосподарства поблизу лінії фронту. Також Україні вже передали понад 11 тис. генераторів та іншого обладнання.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що дефіцит Фонду підтримки енергетики України становить 450 млн євро. З цієї суми 100 млн євро необхідно спрямувати на закупівлю кабелів. Ще 500 млн євро потрібно для ремонту Нового безпечного конфайнменту на Чорнобильській АЕС, пошкодженого російським дроном.
За матеріалами:
Укрінформ
ЕнергетикаЄС
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems