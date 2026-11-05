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Київ отримає додаткові 40 МВт потужності для резервного живлення

Енергетика
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У столиці планують встановити додаткові електростанції загальною потужністю 40 МВт, які забезпечуватимуть резервне живлення систем водопостачання під час відключень електроенергії. Також місто готує резервне теплопостачання для житлових будинків Троєщини.
Про це повідомив виконувач обов’язків першого заступника голови КМВА Петро Пантелеєв, передає Новини.Live.

Як посилять енергетичну стійкість Києва

За словами посадовця, нові електростанції використовуватимуть для резервного живлення систем водопостачання. Вони допомагатимуть підтримувати їхню роботу під час відключень електроенергії, однак не замінюватимуть основне живлення, а доповнюватимуть його.

Як триває підключення опалення

Пантелеєв також повідомив, що підключення опалення вже триває в усіх районах Києва. Водночас у деяких будинках мешканці можуть самостійно визначати початок опалювального сезону. Це, зокрема, стосується будівель, де проводять термомодернізацію, а також випадків, коли мешканці прагнуть скоротити витрати на опалення.
На стабільність теплопостачання можуть впливати пошкодження теплових мереж та перебої з електроенергією. У разі аварій комунальні служби обіцяють оперативно проводити ремонтні роботи.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що в Києві будують шість резервних котелень для опалення.
За матеріалами:
Novyny.live
ЕнергетикаЕлектроенергіяКиїв
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