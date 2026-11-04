Угорщина шукатиме альтернативу російській нафті

Угорщина має відмовитися від російського природного газу до осені 2027 року, бо такий чіткий термін встановив Європейський Союз.

Про це міністерка закордонних справ і торгівлі Угорщини Аніта Орбан заявила в інтерв’ю виданню Telex

Угорщина шукає альтернативних постачальників нафти

Водночас Будапешт шукає інші джерела нафти. За словами Орбан, угорська енергетична компанія MOL готує свої НПЗ до того, щоб переробляти неросійську нафту, яка надходитиме з півдня через хорватський нафтопровід JANAF.

США тимчасово звільнили Угорщину від санкцій на купівлю нафти в російських компаній Лукойл і Роснафта, проте цей виняток діє лише до 21 листопада. Тому MOL вже змінює технології, щоб купувати нафту в інших постачальників.

Ще одне питання — можлива купівля MOL частки Газпрому в сербській нафтовій компанії NIS, якій належить єдиний НПЗ Сербії. Американський Мінфін дозволив вести ці переговори до 11 грудня. Коментувати їх Орбан не стала, але зазначила, що всі сторони, на її думку, налаштовані завершити угоду вчасно.

Угорщина домовилася зі США про співпрацю в енергетиці

Міністерка також розповіла про свій візит до Вашингтона, де вона та держсекретар США Марко Рубіо підписали дві декларації про наміри щодо співпраці в енергетиці. На запитання, чи продовжує новий уряд на чолі з партією Тиса політику попередників, вона відповіла, що деякі національні інтереси не змінюються зі зміною влади.

«Є стратегічні інтереси, які не змінюються зі зміною уряду, як-от безпека країни», — сказала Орбан.