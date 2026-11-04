0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Угорщина шукатиме альтернативу російській нафті

Енергетика
10
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Угорщина має відмовитися від російського природного газу до осені 2027 року, бо такий чіткий термін встановив Європейський Союз.
Про це міністерка закордонних справ і торгівлі Угорщини Аніта Орбан заявила в інтерв’ю виданню Telex.

Угорщина шукає альтернативних постачальників нафти

Водночас Будапешт шукає інші джерела нафти. За словами Орбан, угорська енергетична компанія MOL готує свої НПЗ до того, щоб переробляти неросійську нафту, яка надходитиме з півдня через хорватський нафтопровід JANAF.
США тимчасово звільнили Угорщину від санкцій на купівлю нафти в російських компаній Лукойл і Роснафта, проте цей виняток діє лише до 21 листопада. Тому MOL вже змінює технології, щоб купувати нафту в інших постачальників.
Ще одне питання — можлива купівля MOL частки Газпрому в сербській нафтовій компанії NIS, якій належить єдиний НПЗ Сербії. Американський Мінфін дозволив вести ці переговори до 11 грудня. Коментувати їх Орбан не стала, але зазначила, що всі сторони, на її думку, налаштовані завершити угоду вчасно.

Угорщина домовилася зі США про співпрацю в енергетиці

Міністерка також розповіла про свій візит до Вашингтона, де вона та держсекретар США Марко Рубіо підписали дві декларації про наміри щодо співпраці в енергетиці. На запитання, чи продовжує новий уряд на чолі з партією Тиса політику попередників, вона відповіла, що деякі національні інтереси не змінюються зі зміною влади.
«Є стратегічні інтереси, які не змінюються зі зміною уряду, як-от безпека країни», — сказала Орбан.
Нагадаємо, у грудні 2025 року Європарламент ухвалив закон про повну відмову від російського газу до осені 2027 року. 26 січня 2026-го країни ЄС остаточно схвалили цей план, проте Угорщина та Словаччина голосували проти і того ж дня заявили, що оскаржать рішення в Суді ЄС.
За матеріалами:
НВ
Нафта
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems