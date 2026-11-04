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НКРЕКП планує знизити тариф на передачу електроенергії

Енергетика
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НКРЕКП планує знизити тариф на передачу електроенергії
НКРЕКП планує знизити тариф на передачу електроенергії
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), планує знизити тариф НЕК «Укренерго» на послуги із передачі із 1 січня 2027 року на 1,6% - до 914,02 грн/МВт-год.
Відповідне рішення схвалено на засіданні регулятора 3 листопада.

Якими будуть складові тарифу

Складова на покриття ПСО із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел у структурі тарифу на передачу в 2027 році становитиме 423,35 грн/МВт-год.
Для підприємств «зеленої» електрометалургії тариф на передачу планується на рівні 490,67 грн/МВт-год.

Тариф на диспетчерське управління

Крім того, НКРЕКП планує збільшити тариф на диспетчерське управління із 1 січня 2027 року на 20,7% - до 143,2 грн/МВт-год.
За матеріалами:
Укрінформ
ЕнергетикаЕлектроенергія
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