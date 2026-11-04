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Україні потрібно ще 450 млн євро на енергетику — Шмигаль

Енергетика
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Дефіцит Фонду підтримки енергетики України становить 450 млн євро. З цієї суми 100 млн євро необхідно спрямувати на закупівлю кабелів. Ще 500 млн євро потрібно для ремонту Нового безпечного конфайнменту на Чорнобильській АЕС, пошкодженого російським дроном.
Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль за результатами зустрічі з послами країн G7, ЄС та NB8.

Україна відновлює енергетичну інфраструктуру після російських атак

Під час зустрічі сторони обговорили поточну ситуацію в енергетичному секторі України та перебіг реформ.
«росія наростила атаки на нашу енергетичну інфраструктуру. Ми були до цього готові. 235 споруд захисту другого рівня ефективно прикривають ключові енергетичні елементи. За пів року зафіксований єдиний факт ураження балістичною ракетою об’єкта в захисті. Близько 20 тисяч спеціалістів залучені до відновлювальних робіт. Громадам надали з хабів понад 8 тисяч тонн обладнання. Все це дозволяє відновлювати обʼєкти за дні, а не місяці», — зазначив Шмигаль.

Скільки коштів потрібно енергетичному сектору України

Майже 800 млн євро надійшло до Фонду підтримки енергетики України від початку року.
«Водночас маємо потребу ще у 450 млн євро, з яких 100 млн — на кабелі. Ще 500 млн євро необхідні для ремонту пошкодженого російським дроном Нового безпечного конфайнменту на Чорнобильській АЕС. Розраховуємо на підтримку в залученні відповідного фінансування», — наголосив Шмигаль.

Реформи в енергетичному секторі

Окрему увагу під час зустрічі приділили реформам в енергетиці. Зокрема, Україна оновлює керівні органи державних енергетичних компаній відповідно до принципів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).
Також триває модернізація законодавчої бази для інтеграції з Європейським Союзом, розвиток відновлюваної та децентралізованої генерації.
Крім того, Україна розпочала процес приєднання до Агентства з ядерної енергії ОЕСР. Це важливий крок на шляху до повноправного членства в Організації.
За матеріалами:
Finance.ua
ЕнергетикаШмигальЕнергетика України
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