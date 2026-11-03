0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Світ вичерпав майже 1 млрд барелів нафтових запасів через війну США з Іраном

Енергетика
23
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Світові нафтові запаси скоротилися майже на 1 млрд барелів через порушення судноплавства в Ормузькій протоці внаслідок війни США та Ізраїлю проти Ірану.
Про це заявив генеральний директор державної нафтової компанії ОАЕ ADNOC Султан Аль-Джабер, повідомляє Reuters.
За його словами, у деяких регіонах запаси дизельного пального впали до найнижчого рівня за останні 35 років для цієї пори року. В інших країнах дефіцит постачання скрапленого природного газу (СПГ) становить 600 млрд кубічних футів.

Ціни на дизель зростають до рекордних рівнів

На багатьох ринках ціни на дизельне пальне досягли рекордних показників. На це вплинули перебої з постачанням, спричинені війною. Така ситуація створює загрозу прискорення інфляції та підвищення вартості життя для населення.
Аль-Джабер наголосив на необхідності розширювати стратегічні резерви, збільшувати запаси нафтопродуктів і розвивати гнучкі потужності з перероблення нафти ближче до ринків споживання.
Вартість транспортування та логістики зросла до 30% вартості бареля нафти. До початку війни з Іраном цей показник становив 5%.

Нафтові резерви скорочуються, а постачання залишається під тиском

Міжнародний еталонний сорт нафти Brent торгується на рівні близько $110 за барель. Це приблизно на 50% більше, ніж у лютому, безпосередньо перед початком війни.
Минулого місяця Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) погодилося спрямувати на ринок понад 20 млн барелів дизельного пального. Також планувалося використати залишки нафти з рекордного обсягу стратегічних резервів, про вивільнення якого домовилися в березні. Цей крок мав збільшити пропозицію та стримати стрімке зростання цін.
Генеральний директор державної нафтової компанії Саудівської Аравії Saudi Aramco Амін Нассер минулого місяця заявив, що у світових комерційних запасах залишилося менш ніж 6 млрд барелів нафти. За його словами, переважна частина цих обсягів фактично недоступна для використання.
За матеріалами:
Finance.ua
НафтаІран
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems