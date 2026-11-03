Світ вичерпав майже 1 млрд барелів нафтових запасів через війну США з Іраном

Світові нафтові запаси скоротилися майже на 1 млрд барелів через порушення судноплавства в Ормузькій протоці внаслідок війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Про це заявив генеральний директор державної нафтової компанії ОАЕ ADNOC Султан Аль-Джабер, повідомляє Reuters.

За його словами, у деяких регіонах запаси дизельного пального впали до найнижчого рівня за останні 35 років для цієї пори року. В інших країнах дефіцит постачання скрапленого природного газу (СПГ) становить 600 млрд кубічних футів.

Ціни на дизель зростають до рекордних рівнів

На багатьох ринках ціни на дизельне пальне досягли рекордних показників. На це вплинули перебої з постачанням, спричинені війною. Така ситуація створює загрозу прискорення інфляції та підвищення вартості життя для населення.

Аль-Джабер наголосив на необхідності розширювати стратегічні резерви, збільшувати запаси нафтопродуктів і розвивати гнучкі потужності з перероблення нафти ближче до ринків споживання.

Вартість транспортування та логістики зросла до 30% вартості бареля нафти. До початку війни з Іраном цей показник становив 5%.

Нафтові резерви скорочуються, а постачання залишається під тиском

Міжнародний еталонний сорт нафти Brent торгується на рівні близько $110 за барель. Це приблизно на 50% більше, ніж у лютому, безпосередньо перед початком війни.

Минулого місяця Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) погодилося спрямувати на ринок понад 20 млн барелів дизельного пального. Також планувалося використати залишки нафти з рекордного обсягу стратегічних резервів, про вивільнення якого домовилися в березні. Цей крок мав збільшити пропозицію та стримати стрімке зростання цін.