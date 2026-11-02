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В рф повертаються ліміти на продаж бензину

Енергетика
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В рф повертаються ліміти на продаж бензину
В рф повертаються ліміти на продаж бензину
У Нижегородській області після атаки українських дронів на нафтопереробний завод (НПЗ) «Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез» (НОРСІ) запровадили ліміти на продаж палива.
Як пише Dilo, про це повідомила місцева влада, передають російські ЗМІ.
Зокрема місцеві АЗС тепер можуть відпускати не більше 40 літрів бензину на машину, при цьому наливати його в каністри заборонено. Стосовно дизеля обмежень немає.
Також влада посилить контроль за роботою системи, відповідно до якої можливість заправки в конкретний день залежить від першої цифри реєстраційного номера автомобіля.
Крім того, на прикордонних АЗС обмежать продаж палива машинам із інших регіонів. На заправках відновлять чергування поліція та Росгвардія. Також буде тимчасово заборонено вивезення палива із місцевих сховищ за межі Нижегородської області. Виняток зроблять для Міноборони та служб екстреного реагування.
В уряді застерегли мешканців від спроб «створити особисті запаси» бензину та закликали «заправлятися за потребою, не створюючи ажіотаж», щоб «не спровокувати погіршення ситуації».
Раніше губернатор Ніжегородської області Гліб Нікітін повідомив про «значні пошкодження» промислового підприємства в Кстовському районі внаслідок атаки ЗСУ вночі та вранці 1 листопада. Після цього на АЗС Нижнього Новгорода, Кстова та Балахни вишикувалися черги. Водії почали масово заправлятися, побоюючись повторення літнього дефіциту.
НОРСІ, здатний переробляти 17 млн. тонн нафти на рік, займає четверте місце за потужністю в росії та друге з виробництва бензину. Після удару на підприємстві розпочалася сильна пожежа. Українські моніторингові канали писали, що горять установки АВТ-5 та АВТ-6.
За матеріалами:
Діло
росія
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