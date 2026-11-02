Приватні видобувники у жовтні продали на експорт 54,5 млн куб м газу — лідери

Приватні газовидобувні компанії у жовтні 2026 р. продали на експорт 54,5 млн куб м природного газу на спеціалізованих торгах «Української енергетичної біржі» (УЕБ).

Загальна вартість укладених угод становила €45,59 млн (без ПДВ), свідчать розрахунки ExPro за результатами аукціонів, пише expro.com.ua

Газ реалізували 29 видобувних компаній. Середньозважена ціна всіх продажів становила €78,63/MWh (без ПДВ), а ціни окремих угод перебували в діапазоні €69−90,01/MWh.

Хто продав найбільше

Найбільшим продавцем стала Група ЕСКО-Північ, компанії якої реалізували 16,1 млн куб м газу на €13,83 млн. На неї припало 29,5% загального обсягу експортних продажів.

Друге місце посіла Група ДТЕК із результатом 12,75 млн куб м на €9,36 млн. Як повідомляло ExPro , чотири компанії Групи ДТЕК продали цей ресурс на перших експортних торгах 15 жовтня за цінами €69−69,03/MWh.

Разом ці дві групи забезпечили майже 53% продажів. До п’ятірки найбільших продавців також увійшли «Західнадрасервіс», «Надра-Геоінвест» та «Укрнафтобуріння». На п’ять найбільших груп сукупно припало 88,6% реалізованого обсягу.