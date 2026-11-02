Американські представники розглядають можливість відновлення транзиту російського газу до Європи через українську газотранспортну систему. У США вважають, що така домовленість може стати одним з інструментів досягнення енергетичного перемир’я між Україною та росією.

Про це повідомляє hromadske з посиланням на Wall Street Journal.

Таку ідею, як пише видання, запропонували спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер під час поїздок до Москви й Києва у вересні.

Як США пропонують відновити транзит російського газу

Згідно з планом США, газ мають продавати через посередника зі США, щоб обійти європейські санкції. Доходи від транзиту американці пропонують спрямовувати на спеціальний рахунок третьої сторони, щоб росія не могла використовувати ці гроші на війну, а Україна отримуватиме частку.

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У США вважають, що це має забезпечити енергетичне перемир’я між Україною та росією. Американські представники вважають, що відновлення транзиту «створить потужний стимул для путіна», щоб погодитися на перемир’я.

Посадовці США вже запропонували такий план Європі як спосіб зменшити ціни на газ напередодні зими.

Як у Європі реагують на пропозицію США

Європейські посадовці в коментарі виданню не погоджуються з такою ідеєю. Норвезький посадовець заявив, що це йде проти всього, у що вірить ЄС. Високопосадовець з іншої європейської країни порівняв це із Мюнхенською угодою 1938 року, коли очільнику нацистської Німеччини Адольфу Гітлеру «здали» Чехословаччину.

Як зазначається, цей план відклали після того, як Україна під тиском президента США Трампа майже на два тижні припинила удари по НПЗ у росії. Утім, уже 30 жовтня удари відновилися.

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Крім того, США розглядають відновлення постачання через «Північний потік» — газопроводи з росії до Німеччини — у межах «ширшої мирної та безпекової угоди» не лише для України, а й для того, щоб «врегулювати напруження росії з європейськими союзниками».

Як пише WSJ, наразі лише 11% європейського газу походить із росії — напередодні повномасштабного вторгнення було 45%. За чинними правилами ЄС, до кінця 2027 року європейські країни мають зупинити купівлю російського газу.