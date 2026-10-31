«Укренерго» запроваджує погодинні відключення світла 1 листопада
- 06:00 — 23:59 — графіки обмеження потужності для промисловості;
- 06:00 — 23:59 — графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1.5 до 2.5 черги).
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