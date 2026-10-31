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«Укренерго» запроваджує погодинні відключення світла 1 листопада

Енергетика
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«Укренерго» запроваджує погодинні відключення світла 1 листопада
«Укренерго» запроваджує погодинні відключення світла 1 листопада
У неділю, 1 листопада, у частині областей України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.
Про це повідомляє «Укренерго».
Графіки виглядатимуть наступним чином:
  • 06:00 — 23:59 — графіки обмеження потужності для промисловості;
  • 06:00 — 23:59 — графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1.5 до 2.5 черги).
Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.
За матеріалами:
Finance.ua
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