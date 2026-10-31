«Укренерго» запроваджує погодинні відключення світла 1 листопада Сьогодні 18:44 — Енергетика Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google «Укренерго» запроваджує погодинні відключення світла 1 листопада

У неділю, 1 листопада, у частині областей України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Про це повідомляє «Укренерго». Графіки виглядатимуть наступним чином: 06:00 — 23:59 — графіки обмеження потужності для промисловості;

06:00 — 23:59 — графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1.5 до 2.5 черги). Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.

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