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Молдова купила в України 2 млн кубометрів газу та планує збільшити імпорт

Енергетика
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Молдова придбала в Україні 2 млн кубометрів природного газу за ціною, нижчою за ту, яку країна платила раніше. Тепер молдовська влада планує збільшити обсяги закупівель, щоб скоротити витрати на постачання палива до набрання чинності новими обмеженнями на його експорт з України.
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на NewsMaker.
Прем’єр-міністр Молдови Василе Тофан заявив, що влада «успішно випробувала механізм закупівлі й тепер хоче купувати великі обсяги газу, щоб знизити витрати».
За словами прем’єра, компанія Energocom у короткі терміни під’єдналася до української газової біржі. Це дозволило закуповувати газ безпосередньо на місцевому ринку.
«Обсяги невеликі — 2 млн кубометрів, але ми хотіли перевірити механізм: чи можемо ми закуповувати газ в Україні дешевше та розірвати контракти, які у нас уже є. Механізм спрацював. Компанія Energocom заробила на цьому», — заявив Василе Тофан.

Молдова хоче збільшити закупівлі газу до запровадження обмежень

Приватні компанії в Україні можуть експортувати природний газ до 30 листопада. Після цього обмеження знову набудуть чинності й діятимуть до березня. Тому влада Молдови прагне пришвидшити переговори та закупити додаткові обсяги газу за вигіднішими цінами.
Влада розраховує, що додаткові закупівлі в Україні допоможуть знизити витрати на постачання газу та в перспективі дозволять зменшити тарифи для споживачів.

Україна частково відновила експорт газу у 2026 році

У жовтні 2026 року Україна частково відновила експорт газу, який заборонила після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році. Приватні виробники можуть експортувати до 15% обсягу газу, який вони поставили в газотранспортну систему за попередній місяць.
Компанії продають газ на аукціонах і можуть організувати постачання, зокрема, на кордоні з Молдовою.
За матеріалами:
Європейська правда
МолдоваГаз
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