Як підготуватись заздалегідь до можливих відключень світла — поради
На що варто звернути увагу
- Зарядіть павербанки та ліхтарики.
- Зробіть запас води, їжі й необхідних ліків.
- Продумайте, як зможете приготувати їжу та залишатися на зв’язку під час тривалого відключення.
- Домовтеся з близькими, як діятимете, якщо не буде мобільного зв’язку та інтернету.
- Подбайте й про оселю: усуньте щілини у вікнах і дверях та передбачте безпечний спосіб зігрітися.
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