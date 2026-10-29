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Як підготуватись заздалегідь до можливих відключень світла — поради

Енергетика
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Як підготуватись заздалегідь до можливих відключень світла — поради
Як підготуватись заздалегідь до можливих відключень світла — поради
Україні потрібна підтримка ЄС для розвитку децентралізованої генерації. Це допоможе забезпечувати автономне енергопостачання житлових будинків.
Але підготуватись до можливих відключень світла варто заздалегідь самим українцям, радить Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

На що варто звернути увагу

  • Зарядіть павербанки та ліхтарики.
  • Зробіть запас води, їжі й необхідних ліків.
  • Продумайте, як зможете приготувати їжу та залишатися на зв’язку під час тривалого відключення.
  • Домовтеся з близькими, як діятимете, якщо не буде мобільного зв’язку та інтернету.
  • Подбайте й про оселю: усуньте щілини у вікнах і дверях та передбачте безпечний спосіб зігрітися.
Як підготуватись заздалегідь до можливих відключень світла — поради
Як підготуватись заздалегідь до можливих відключень світла — поради
Також там радять підготувати воду — не менше 3 л. води на добу на особу, термос задалегідь наповніть окропом. Також підготуйте консерси на кілька днів.
Минулої зими українці переживали тривалі відключення світла, опалення та води. Цього року знову постає питання, як підготуватися до можливих блекаутів і де перечекати складний опалювальний сезон із меншими ризиками.
Серед варіантів — переїзд у село, за кордон або до іншого українського міста. Однак кожен із них має свої нюанси. Про це йдеться у відео Finance.ua.
За матеріалами:
Finance.ua
Енергетика
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