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Дві війни підняли прибутковість нафтоперероблення до рекордних рівнів

Енергетика
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Війна на Близькому Сході та повномасштабне вторгнення росії в Україну змінили ситуацію на світовому ринку нафтоперероблення. Через зупинку частини виробничих потужностей компанії, які продовжують випускати пальне, отримують значно вищі прибутки. Водночас найбільші енергетичні корпорації спрямовують додаткові доходи переважно на винагороди акціонерам, а не на розширення бізнесу.
Про це повідомляє Bloomberg.

Нафтоперероблення б’є рекорди

Війна на Близькому Сході та повномасштабне вторгнення росії в Україну призвели до тимчасової зупинки частини світової інфраструктури з виробництва пального. Через обмежену пропозицію маржа підприємств, які продовжують випускати дизель, бензин та інші нафтопродукти, сягнула рекордних рівнів.
Показовим прикладом стала британська Shell, яка повідомила про значне зростання прибутковості свого бізнесу з перероблення «чорного золота». У третьому кварталі показник сягнув 42 доларів за барель проти 24 доларів у попередні три місяці.
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Водночас скоригований чистий прибуток корпорації за липень — вересень становив 10,8 мільярда доларів, перевищивши очікування аналітиків. Це найвищий квартальний результат із весни 2022 року, коли світові енергетичні ринки переживали потрясіння після початку великої війни в Україні.

Як нафтові гіганти використовують ці доходи

Попри сприятливі умови, найбільші компанії наразі воліють спрямовувати додаткові прибутки акціонерам, а не вкладати їх у розширення бізнесу. Одним з основних інструментів для цього став зворотний викуп власних акцій, зокрема про одну з наймасштабніших таких програм у своїй історії оголосила Shell.
Такі результати демонструють переваги бізнес-моделі, що поєднує видобуток нафти, її перероблення, транспортування та торгівлю в періоди серйозних ринкових потрясінь. Хоча протягом останніх років Shell скорочувала кількість власних НПЗ, підприємства, що залишилися, дедалі тісніше інтегрували в глобальні операції.
За матеріалами:
Телеканал 24
Нафта
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