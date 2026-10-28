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Українці зможуть заробляти на економії електроенергії — НКРЕКП схвалила нові правила

Енергетика
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Споживачі зможуть переносити використання електроенергії з годин пікового навантаження на періоди, коли попит нижчий
Споживачі зможуть переносити використання електроенергії з годин пікового навантаження на періоди, коли попит нижчий
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, схвалила проєкт змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії. Нововведення передбачають запровадження європейських механізмів управління попитом, які дадуть змогу споживачам отримувати винагороду за гнучке використання електроенергії.
Про це повідомила пресслужба НКРЕКП.

Як працюватиме новий механізм

Споживачі зможуть переносити використання електроенергії з годин пікового навантаження на періоди, коли попит нижчий. За зміну графіка або обсягів споживання відповідно до умов договору з агрегатором вони зможуть отримувати винагороду.
Працюватиме цей механізм через агрегаторів — учасників ринку, які об’єднують можливості окремих споживачів для управління попитом на електроенергію.
При цьому змінювати електропостачальника не потрібно. Для участі в управлінні попитом споживач матиме два окремі договори:
  • з електропостачальником — на постачання електричної енергії;
  • з агрегатором — на участь в управлінні попитом та отримання відповідної винагороди.

Хто зможе отримувати винагороду

Підприємство зможе переносити частину виробничих процесів на години меншого навантаження, а домогосподарство — змінювати графік роботи електроприладів. Якщо такі зміни відповідають умовам договору з агрегатором, споживач зможе отримати за них винагороду.

Як це вплине на енергосистему

Для енергосистеми це можливість зменшувати навантаження в пікові години, ефективніше використовувати наявні потужності та підтримувати баланс між виробництвом і споживанням електроенергії.
За матеріалами:
Finance.ua
ЕнергетикаЕлектроенергія
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