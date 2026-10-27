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Експерт дав прогноз цін на пальне

Енергетика
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Експерт дав прогноз цін на пальне
Експерт дав прогноз цін на пальне
В Україні спала напруга на оптовому ринку дизельного пального.
Однак ціни на автогаз можуть зрости до 60 гривень за літр через дефіцит та проблеми з логістикою. Про це в бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповів директор Консалтингової групи «A-95» Сергій Куюн.

Ажіотаж зник

За словами експерта, ажіотажна напруга довкола дизельного пального, яка тривала останні два тижні, спала. Цьому сприяло рішення уряду минулого тижня зробити митне оформлення пального пріоритетним.
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«З'явилися новини про те, що ажіотаж на оптовому ринку зник… Ми відчули, що напруга спала. Ажіотажного попиту більше не було, а оптові ціни навіть знизилися. Тому, думаю, зараз відбуватиметься стабілізація цін на АЗС і подальшого подорожчання дизельного пального не буде», — зазначив Куюн.
Водночас він додав, що ринок надалі стежитиме за динамікою світових цін, оскільки ситуація у світі залишається напруженою.
Щодо скрапленого газу прогноз експерта залишається невтішним — вартість на стелах АЗС може зрости орієнтовно до 60 гривень за літр.

Ключові причини зростання цін на газ

  • Дефіцит у Європі: у країнах ЄС, звідки Україна імпортує ресурс, спостерігається нестача газу.
  • Висока закупівельна ціна: вартість ресурсу на європейському ринку залишається високою.
  • Проблеми з логістикою: через обміління Дунаю Україна втратила можливість повною мірою використовувати цей важливий канал постачання, що призвело до дефіциту на внутрішньому ринку.
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Прогнози

Куюн заявив, що не вірить у сценарії, за яких дизельне пальне коштуватиме 150 гривень за літр чи більше, оскільки у світі спостерігається поступове зменшення споживання пального.
Також він підкреслив, що в України немає дієвих механізмів для державного стримування цін у разі стрибка світових цін на нафту (зокрема дотацій чи зниження податків).
«В Україні тим більше немає можливості дотувати ціни, оскільки в бюджеті немає зайвих грошей. Тому ми фактично безпосередньо переносимо ціни на колонки АЗС», — підсумував експерт.
За матеріалами:
Finance.ua
Пальне
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