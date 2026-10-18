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Європейські авіакомпанії й надалі підвищуватимуть тарифи через дороге авіапальне

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Вартість перельотів і далі зростатиме
Вартість перельотів і далі зростатиме, Фото: magnific
Авіаперевізники Європи впродовж наступного року стикнуться з високими цінами на авіапальне та продовжуватимуть підвищувати тарифи для пасажирів через конфлікт з Іраном, який призвів до зростання вартості пального на 50% від довоєнного рівня.
Про це повідомляє Reuters, посилаючись на слова виконавчого директора Ryanair Group Майкла О’Лірі.

Вартість перельотів зростатиме

За його словами, війна призвела до різкого стрибка цін на пальне, що суттєво б’є по прибутках авіакомпаній, навіть попри те, що більшість із них заздалегідь зафіксували ціни на значну частину необхідного пального.
Зараз авіаційне пальне коштує в півтора раза дорожче, ніж до початку конфлікту, і така динаміка зберігатиметься наступні 12−18 місяців.
Топменеджер лоукостера наголосив, що наступного року всі зіткнуться з величезним викликом, пов’язаним із витратами.
Водночас О’Лірі виключив імовірність дефіциту пального в найближчій перспективі. Проте вартість перельотів і далі зростатиме, що найсильніше вдарить по компаніях із низьким рівнем зафіксованих паливних контрактів на 2027 рік.
Як наголосив керівник Ryanair, авіакомпанії не виживуть, якщо не перекладуть ці надзвичайно високі витрати на пальне на пасажирів у вигляді вищих цін, тож клієнтам доведеться за це платити.
За матеріалами:
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