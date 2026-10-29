Україні потрібна підтримка Європейського Союзу для розвитку децентралізованої генерації, яка допоможе забезпечувати автономне енергопостачання житлових будинків та підтримувати роботу бізнесу в умовах російських атак.

Про це заявив представник України при Європейському Союзі Тарас Качка під час спеціального заходу Київського безпекового форуму «Підтримати Україну — захистити Європу», який відбувся 28 жовтня у Брюсселі, передає кореспондент Укрінформу.

«На місцевому рівні нам потрібна підтримка ЄС у розвитку децентралізованої генерації. Досвід Харкова та інших міст нині поширюється на малі й великі міста, включно з Києвом. Нам потрібна така енергосистема, за якої кожен окремий будинок, багатоквартирний будинок, міг би бути автономним з погляду енергопостачання, якщо мережа не працює. Це також може допомогти малому бізнесу вижити, а економіці — продовжувати працювати», — пояснив Качка.

Одним із найефективніших механізмів допомоги він назвав Фонд підтримки енергетики України, який діє в межах Енергетичного співтовариства та забезпечує акумулювання фінансової підтримки й закупівлю необхідного обладнання.

«Отже, у цьому фонді було акумульовано понад 2 млрд євро, і він є одним із найефективніших. Але кожної зими ми отримуємо нові уроки щодо того, що нам потрібно купувати. І так відбувається постійно, тому що Росія пошкоджує дедалі більше елементів електромереж, виходячи за межі того, що нам вдалося захистити. Ми також винаходимо нові способи захисту — за допомогою бетону, приховуючи щось під землею. Усе це коштує грошей», — сказав представник України при ЄС.

Водночас, за його словами, нові технології генерації, зокрема відновлюваної енергетики, допомагають підтримувати баланс енергосистеми. Йдеться про невеликі вітрові й сонячні електростанції, акумулятори та системи накопичення енергії. Україна також залучає інвестиції в ці напрями.

«Але в ширшому сенсі має бути здатність захистити енергосистему. Саме тому протибалістичні, протиракетні та антидронові системи надзвичайно важливі, — альтернатив немає», — наголосив Качка.

За його словами, попри складні обставини, українська енергетика залишається привабливою для державних і приватних інвестицій. Як приклади дипломат навів проєкти постачання обладнання українським компаніям за підтримки уряду Данії, інтерес до енергетичних проєктів у межах Ukraine Investment Framework та посилення участі американської Міжнародної фінансової корпорації розвитку (DFC).