Змінити постачальника електроенергії можна буде за добу

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, схвалила проєкт змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії. Документ передбачає спрощення процедури зміни електропостачальника: за певних умов перейти до іншої компанії можна буде лише за одну добу.
Зміна постачальника буде безоплатною, крім передбачених законом випадків дострокового розірвання окремих договорів. Змінювати електромережу при цьому не потрібно.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що НКРЕКП схвалила проєкт змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії. Нововведення передбачають запровадження європейських механізмів управління попитом, які дадуть змогу споживачам отримувати винагороду за гнучке використання електроенергії. Споживачі зможуть переносити використання електроенергії з годин пікового навантаження на періоди, коли попит нижчий. За зміну графіка або обсягів споживання відповідно до умов договору з агрегатором вони зможуть отримувати винагороду.