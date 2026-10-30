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Змінити постачальника електроенергії можна буде за добу

Енергетика
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Проєкт передбачає три процедури переходу
Проєкт передбачає три процедури переходу
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, схвалила проєкт змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії. Документ передбачає спрощення процедури зміни електропостачальника: за певних умов перейти до іншої компанії можна буде лише за одну добу.
Про це повідомила пресслужба НКРЕКП.
«Нові правила дадуть споживачам більше свободи вибору, а постачальникам — стимул конкурувати за клієнтів ціною та якістю послуг», — сказано в повідомленні.

Як змінюватимуть постачальника електроенергії

Головне нововведення — можливість змінити постачальника за одну добу за наявності відповідних технічних умов.
Проєкт передбачає три процедури переходу:
  • загальну — до 21 календарного дня;
  • скорочену — до 3 календарних днів за визначених умов;
  • одноденну — за наявності автоматизованого комерційного обліку та виконання встановлених вимог.
Групи побутових споживачів також зможуть спільно змінювати постачальника та домовлятися про вигідніші умови.
Борг або спір із попереднім постачальником сам по собі не стане перешкодою для переходу. Водночас зобов’язання за попереднім договором залишаться чинними.
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Зміна постачальника буде безоплатною, крім передбачених законом випадків дострокового розірвання окремих договорів. Змінювати електромережу при цьому не потрібно.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що НКРЕКП схвалила проєкт змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії. Нововведення передбачають запровадження європейських механізмів управління попитом, які дадуть змогу споживачам отримувати винагороду за гнучке використання електроенергії. Споживачі зможуть переносити використання електроенергії з годин пікового навантаження на періоди, коли попит нижчий. За зміну графіка або обсягів споживання відповідно до умов договору з агрегатором вони зможуть отримувати винагороду.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ЕнергетикаЕлектроенергія
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