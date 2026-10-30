Туреччина збудує п’ять плавучих електростанцій потужністю до 600 МВт кожна

Сінгапурська компанія Seatrium переобладнає п’ять плавучих електростанцій нового покоління Whale Class для турецького оператора Karpowership. Як повідомляють компанії, судна зможуть видавати до мережі до 600 МВт кожне, а після прибуття до берега їх планують підключати до електромереж приблизно за 30 днів.

Коли розпочнуть переобладнання плавучих електростанцій

Інженерні роботи вже розпочалися. Перший корпус має прибути на верф Seatrium Tuas Boulevard Yard у грудні 2027 року. Там фахівці встановлять енергетичне обладнання, завершать монтаж механічних систем та проведуть випробування перед введенням в експлуатацію.

Плавучі електростанції дозволяють швидше збільшити виробництво електроенергії, ніж при будівництві звичайної станції на суші. Їх можна доставити у потрібний регіон морем та підключити до берегової інфраструктури. Це особливо корисно там, де електрики не вистачає, а будівництво великих об’єктів потребує багато часу.

Karpowership використовує модульну схему підключення. Судна розраховані на роботу з береговими підстанціями, тому після прибуття та необхідних перевірок можуть почати подавати енергію до мережі протягом місяця.

Потужність кожного судна становитиме до 600 МВт

Whale Class стане найбільшою розробкою компанії у цьому класі. Кожне судно зможе видавати до 600 мегават потужності — цього достатньо для електропостачання сотень тисяч будинків, хоча фактичне число залежить від споживання енергії.

Енергетичні установки нових суден розраховані кілька видів палива. Вони зможуть працювати на традиційному судновому паливі, природному газі та сумішах з воднем. Для переходу між цими варіантами не потрібно перебудовувати корпус.

На борту також розмістять підстанції, які підвищать напругу електрики до рівня, що підходить для передачі на берег. Така система дозволить спрямовувати енергію безпосередньо до національної мережі.

При цьому можливість використовувати водневі суміші сама по собі не означає, що судна працюватимуть без викидів. Екологічні показники залежатимуть від обраного палива та режиму експлуатації.

Seatrium і Karpowership співпрацюють із 2018 року

Seatrium та Karpowership співпрацюють з 2018 року. За цей час верф побудувала для турецького оператора сім плавучих установок для зберігання та регазифікації зрідженого газу. Ще два подібні судна вже входять у портфель замовлень.

Нинішній контракт розвиває угоду, про яку компанії оголосили у серпні 2025 року. Тоді вони підписали лист про наміри, що передбачало переобладнання трьох газових установок та інтеграцію до шести нових плавучих електростанцій. Наразі п’ять судів Whale Class перейшли на етап практичної реалізації.