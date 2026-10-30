Ціни на газ у Європі досягли €100 за МВт·год

Біржові ціни на природний газ у Європі в середу короткочасно досягли €100 за МВт·год. На тлі перебоїв із морськими перевезеннями скрапленого природного газу (СПГ) із Близького Сходу пропозиція залишається обмеженою напередодні зими, а високі енергетичні витрати дедалі сильніше впливають на споживачів і промисловість.

Про це повідомляє Reuters.

Ціни на газ утричі вищі, ніж до війни з Іраном

Від початку загострення конфлікту на Близькому Сході ціни на газ зростають і наближаються до рівнів 2022 року. Наразі вони приблизно втричі перевищують показники, зафіксовані до війни з Іраном.

Війна проти Ірану за участю США та їхніх союзників призвела до подорожчання нафти, транспортного пального, газу, електроенергії та продуктів харчування. Аналітики й галузеві прогнозисти очікують, що високі ціни на газ можуть зберігатися щонайменше ще рік. Це можливо навіть у разі завершення війни та м’якої зими, оскільки Європі доведеться поповнювати запаси газу, виснажені до рекордно низьких рівнів.

Електроенергія також дорожчає

Високі оптові ціни на газ поступово відображаються в рахунках за газ та електроенергію для домогосподарств і підприємств. Це пов’язано, зокрема, з тим, що в періоди пікового попиту вартість електроенергії часто визначають електростанції, які працюють на природному газі.

У Німеччині ф’ючерсні контракти на електроенергію з базовим навантаженням на наступний рік подорожчали на 1,7% до €159,30 за МВт·год. Це найвищий показник із червня 2023 року. У Франції аналогічні контракти сягнули майже дворічного максимуму €122,50 за МВт·год.

Запаси газу в Європі

Європа вже увійшла в опалювальний сезон, коли попит на газ зазвичай зростає. Водночас газові сховища континенту заповнені майже на 75%, а в Німеччині приблизно на 60%. Це значно менше, ніж торік.

Аналітик із питань газу та СПГ компанії Rystad Energy Матьє Уттінг зазначив, що напередодні зими Європа має менший резерв газу, ніж потрібно, і менше можливостей швидко компенсувати перебої з постачанням.

За його словами, за тиждень, що завершився 9 жовтня, імпорт скрапленого природного газу до Європи був на 30% нижчим, ніж за аналогічний період торік. М’яка погода поки стримує попит на опалення, однак сама по собі вона не усуває вразливості європейського енергетичного ринку.