«Укрнафта» отримає фінансування для будівництва електростанцій на 60 МВт

Кабінет Міністрів визначив порядок використання фінансування з Фінсько-українського інвестиційного фонду та умови його надання компанії «Укрнафта». Кошти спрямують на реалізацію чотирьох проєктів зі встановлення газопоршневих електростанцій у двох областях України.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр України — міністр енергетики України Денис Шмигаль.

За його словами, йдеться про кредитні ресурси, які були залучені до держбюджету відповідно до Рамкової угоди між урядами України та Фінляндії, підписаної в листопаді 2024 року.

Угода відкрила можливості для реалізації проєктів, спрямованих на відновлення та зміцнення України.

Де «Укрнафта» встановить нові електростанції

Виділене фінансування дозволить «Укрнафті» розпочати чотири проєкти зі встановлення газопоршневих електростанцій в Івано-Франківській та Львівській областях. Це близько 60 МВт додаткової потужності для української енергосистеми.

Компанія зможе закупити електростанції та допоміжне обладнання, а також здійснити монтаж, тестування та введення установок в експлуатацію.