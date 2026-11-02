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США та Іран обвалили ціни на нафту

Енергетика
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США та Іран обвалили ціни на нафту
США та Іран обвалили ціни на нафту
Ціни на нафту в понеділок, 2 листопада, знизилися більш ніж на 3% після того, як іранські та катарські чиновники ‌провели третій день поспіль переговорів щодо досягнення угоди про припинення американо-ізраїльської війни проти Ірану.
Про це повідомляє Reuters.
Так, ф’ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 3,43 долара, або 3%, до 110 доларів за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 100,62 долара за барель, що на 3,50 долара, або 3,4%, менше.
До цього нафта марки Brent завершила жовтень на найвищому рівні за останні шість місяців на тлі побоювань, що конфлікт між США та Іраном може знову загостритися після проміжних виборів у США, що відбудуться у вівторок, 3 листопада.
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив 1 листопада, що метою «триваючих і прогресуючих» переговорів є продовження консультацій із катарськими посередниками, додавши, що Тегеран готовий «як до оборони, так і до дипломатії».
Переговори відбуваються на тлі атак на нафтові танкери, які проходять через Ормузьку протоку, що призводить до зростання світових цін на енергоносії та транспортних витрат. У жовтні Саудівська Аравія збільшила експорт нафти порівняно з вереснем, попри атаки єменських хуситів, які підтримують Іран, на її енергетичну інфраструктуру.
Ринки вже врахували у цінах ризик подальшої ескалації напруженості на Близькому Сході до кінця року. Верхня межа зростання цін на ринку становитиме 120 доларів за барель, вказують аналітики.
За матеріалами:
УНІАН
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