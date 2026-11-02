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У Києві починають подавати тепло до житлових будинків

Енергетика
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Опалення в Києві
Опалення в Києві
У столиці з понеділка, 2 листопада, розпочинають подавати тепло до житлових будинків.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
«Ми першими в Україні розпочали опалювальний сезон 16 жовтня. Спочатку — для закладів соціальної сфери. За заявками керівників вже підключені до тепла майже 50% соцзакладів. Зокрема, 157 медзакладів, 402 дитсадки та 85 шкіл. А з понеділка розпочинаємо подавати тепло і в житлові будинки.», — розповів Кличко.

Скільки часу триватиме запуск опалення в житлових будинках

За словами очільника міста, на запуск централізованої системи теплопостачання Києва, що є однією з найбільших у Європі (протяжністю тепломереж близько 3 000 км), необхідно до тижня.
«Тому рішення розпочати опалювальний сезон у житловому секторі столиця ухвалила за кілька днів до різкого зниження температури», — пояснив Кличко.
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Як раніше розповідав Finance.ua, у Києві офіційно розпочали опалювальний сезон 16 жовтня. Спочатку тепло подавали до закладів соціальної сфери. Підключення до тепла закладів соціальної сфери відбувалося за індивідуальними заявками їх керівників.
Також ми писали, що після запуску опалення батареї можуть прогріватися нерівномірно: верхня частина гаряча, а нижня залишається ледь теплою або зовсім холодною. Часто причиною вважають повітря в системі, однак проблема може бути в іншому — всередині радіатора роками накопичуються відкладення, які заважають циркуляції гарячої води.
За матеріалами:
Finance.ua
КиївКомунальні послуги
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