У Києві починають подавати тепло до житлових будинків

У столиці з понеділка, 2 листопада, розпочинають подавати тепло до житлових будинків.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Ми першими в Україні розпочали опалювальний сезон 16 жовтня. Спочатку — для закладів соціальної сфери. За заявками керівників вже підключені до тепла майже 50% соцзакладів. Зокрема, 157 медзакладів, 402 дитсадки та 85 шкіл. А з понеділка розпочинаємо подавати тепло і в житлові будинки.», — розповів Кличко.

Скільки часу триватиме запуск опалення в житлових будинках

За словами очільника міста, на запуск централізованої системи теплопостачання Києва, що є однією з найбільших у Європі (протяжністю тепломереж близько 3 000 км), необхідно до тижня.

«Тому рішення розпочати опалювальний сезон у житловому секторі столиця ухвалила за кілька днів до різкого зниження температури», — пояснив Кличко.

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Як раніше розповідав Finance.ua, у Києві офіційно розпочали опалювальний сезон 16 жовтня. Спочатку тепло подавали до закладів соціальної сфери. Підключення до тепла закладів соціальної сфери відбувалося за індивідуальними заявками їх керівників.