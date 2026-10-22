Чому батареї гарячі зверху й холодні знизу: фахівці назвали причину

Після запуску опалення батареї можуть прогріватися нерівномірно: верхня частина гаряча, а нижня залишається ледь теплою або зовсім холодною. Часто причиною вважають повітря в системі, однак проблема може бути в іншому — всередині радіатора роками накопичуються відкладення, які заважають циркуляції гарячої води.

Про причини нерівномірного нагрівання батарей і способи розв’язання проблеми пише видання lovedeco.ro.

Чому батарея залишається холодною знизу

Якщо радіатор гарячий зверху, але холодний у нижній частині, причиною можуть бути відкладення, які накопичилися всередині системи опалення. Тому перед тим, як спускати повітря, варто з’ясувати, що саме заважає батареї прогріватися.

У системі опалення роками циркулює вода, яка поступово вимиває дрібні частинки металу з труб і радіаторів. З часом вони утворюють осад, основним компонентом якого є магнетит — чорний оксид заліза з магнітними властивостями.

Читайте також Як зменшити тепловтрати у квартирі та заощадити на опаленні

Крім нього, усередині можуть накопичуватися іржа, вапняні відкладення та залишки герметика, який використовували під час монтажу системи.

Ці частинки осідають у нижній частині радіатора, де швидкість руху води менша. Через накопичення бруду гаряча вода гірше циркулює нижніми секціями, тому вони залишаються холодними навіть тоді, коли верх батареї добре прогрітий.

Побачити різницю температур можна за допомогою тепловізора. За даними джерела, температура поверхні справного радіатора може становити близько 55−60 °C, тоді як нижня частина забрудненої батареї іноді виявляється холоднішою на 22 °C.

Як зрозуміти, чому батареї погано гріють

Причину несправності можна приблизно визначити за тим, як саме прогрівається радіатор.

Верх холодний, низ теплий. Імовірно, усередині накопичилося повітря, яке потрібно випустити.

Верх гарячий, низ холодний. Можлива причина — шлам та інші відкладення, які перешкоджають циркуляції води.

Уся батарея холодна, а інші працюють нормально. Можливо, заклинив шток термостатичного клапана.

Гріється лише невелика ділянка радіатора. Це може свідчити про серйозну перешкоду для циркуляції води.

Нижня частина кількох батарей залишається холодною. Проблема може стосуватися всієї системи опалення, а не одного радіатора.

Ваш запасний план на будь-який неприємний випадок — кредитна картка з вигідними умовами. Обирайте у зручному каталозі на Finance.ua. 💳

Ці ознаки допомагають зорієнтуватися, але не замінюють професійної діагностики. Якщо причина незрозуміла, краще звернутися до фахівця.

Як очистити батареї від відкладень

Якщо проблема стосується лише одного радіатора, його можна зняти та промити окремо. Для цього потрібно перекрити клапани, злити воду, демонтувати батарею й очистити її зсередини, наприклад за допомогою садового шланга.

Однак перед демонтажем важливо переконатися, що радіатор можна безпечно від’єднати від системи. У багатоквартирному будинку це варто узгодити з відповідальним за опалення або сантехніком.

Якщо відкладення накопичилися в усій системі, локального промивання може бути недостатньо. У такому разі фахівці проводять комплексне очищення: промивають радіатори та труби, за потреби використовують спеціальні мийні засоби, а після завершення додають інгібітор корозії для захисту системи.

За інформацією джерела, промивання системи опалення у квартирі середнього розміру може тривати близько двох годин. Фактичний час залежить від стану обладнання та складності робіт.

Коли найкраще промивати систему опалення

Профілактичне промивання рекомендують проводити приблизно раз на п’ять років. Найзручніше планувати такі роботи навесні або влітку, коли опалювальний сезон уже завершився.

Якщо восени виявилося, що батарея прогрівається лише частково, можна перевірити окремий радіатор і за потреби організувати його очищення. Проте, якщо забруднена вся система, комплексне промивання краще запланувати на період після завершення опалювального сезону.