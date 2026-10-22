Традиційні гроші зникнуть: Ілон Маск спрогнозував майбутнє економіки

У майбутньому гроші можуть втратити звичне значення, люди перестануть працювати, а економічну цінність визначатимуть через фізичні показники — енергію, потужність і масу. Таке майбутнє прогнозує мільярдер Ілон Маск, який пов’язує масштабні зміни з розвитком штучного інтелекту, робототехніки та освоєнням космосу.

Про це керівник Tesla та SpaceX розповів у подкасті The Builders під час розмови з письменником і своїм біографом Волтером Айзексоном.

Чому гроші можуть втратити своє значення

На думку Маска, розвиток робототехніки та освоєння космосу здатні докорінно змінити світову економіку. Технології дадуть змогу виробляти настільки багато товарів і послуг, що традиційні гроші поступово втратять свою нинішню роль.

Замість звичних валют основою економічної системи можуть стати фізичні ресурси та енергія. Маск припускає, що в майбутньому вартість вимірюватимуть через фундаментальні фізичні показники, зокрема потужність у ватах і масу в тоннах.

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«Я думаю, що валюту вимірюватимуть через фундаментальні показники фізики», — заявив підприємець.

Він також пояснив, що за умови масштабного зростання економіки забезпечувати людей необхідними товарами та послугами стане значно простіше.

«Якщо масштаби економіки будуть на кілька порядків перевищувати земні, забезпечити людей практично будь-якими товарами та послугами, які вони забажають, стане дуже простим завданням», — зазначив Маск.

Водночас перехід до такої системи потребував би нових принципів оцінювання ресурсів. Адже енергія, потужність і маса характеризують різні фізичні властивості та самі по собі не показують, наскільки ресурс рідкісний, корисний чи затребуваний.

Чим займатимуться люди, якщо роботи виконуватимуть усю роботу

Маск також припустив, що розвиток штучного інтелекту та роботів може призвести до ситуації, коли людям більше не доведеться працювати.

На його думку, людство зможе пристосуватися до нових умов і знаходити задоволення в інших заняттях. Як приклад підприємець навів пенсіонерів, які можуть бути задоволені життям, навіть якщо більше не працюють.

«Думаю, люди знайдуть способи бути щасливими. Наприклад, багато пенсіонерів цілком задоволені життям, хоча вже не працюють. Але, гадаю, зрештою не залишиться нічого, що люди могли б робити краще за штучний інтелект і роботів», — заявив Маск.

За такого сценарію автоматизація охопить дедалі більше сфер діяльності. Машини зможуть виробляти товари та надавати послуги з меншою участю людей, що потенційно змінить звичні уявлення про працю, доходи й добробут.

Однак конкретних строків, коли такий сценарій може стати реальністю, Маск не назвав.

Чи зроблять великі статки людей щасливішими

Підприємець також висловився про зв’язок між багатством і рівнем щастя. На його думку, збільшення статків не означає пропорційного зростання задоволення від життя.

«Якщо ваші статки зростуть з одного мільярда до 10 мільярдів доларів, це не зробить вас у 10 разів щасливішими. І речей у вас не стане в 10 разів більше», — зазначив мільярдер.

За словами Маска, володіння величезним капіталом радше ставить перед людиною інше завдання — ефективно розпоряджатися накопиченими ресурсами.

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Сам підприємець також прогнозує, що його особисті статки з часом скорочуватимуться. Він припускає, що через податки наступним поколінням дістанеться лише частина накопиченого ним багатства.

За оцінкою Bloomberg Billionaires Index на момент закриття торгів у понеділок, статки Маска становили приблизно $921 млрд. Основна частина його багатства пов’язана з частками в Tesla та SpaceX. Збереження цих активів він пояснює прагненням утримувати контроль над обома компаніями.

Як роботи та ШІ можуть допомогти подолати держборг США

Окремо Маск заявив, що робототехніка та штучний інтелект можуть стати єдиним реалістичним способом розв’язати проблему державного боргу США.

До такого висновку він дійшов після 130 днів роботи на посаді спеціального державного службовця в адміністрації Дональда Трампа у 2025 році.

«Я дійшов висновку, що єдиний спосіб розв’язати проблему державного боргу — це ШІ та роботи», — сказав Маск Айзексону.

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Підприємець також відкинув скорочення державних витрат як реалістичний шлях подолання цієї проблеми. На його думку, політичний опір завадить Вашингтону зменшити видатки настільки, щоб усунути фінансовий розрив.

Натомість Маск розраховує на різке зростання продуктивності завдяки автоматизації. Якщо машини зможуть виробляти більше товарів і надавати більше послуг із залученням меншої кількості працівників, це збільшить обсяги економічної діяльності.

Водночас підвищення продуктивності саме по собі не гарантує скорочення державного боргу. Щоб отримати такий результат, уряду потрібно буде залучити достатню частину додаткових економічних доходів через податки або інші джерела надходжень.