Ілон Маск знову став трильйонером

На цьому тлі банк Morgan Stanley назвав акції SpaceX недооціненими та встановив цільову ціну на рівні $300 за акцію — майже на 75% вище за поточний рівень. Серед факторів потенційного зростання називають розвиток Starship, нові ШІ-продукти та майбутні контракти.
Завдяки зростанню капіталу Маск зберіг перше місце серед найбагатших людей світу. За оцінкою Forbes, він випереджає Джеффа Безоса більш ніж на $600 млрд.
Як Маск вдруге став трильйонером
Додатково на статки Маска вплинуло зростання акцій Tesla. Поставки електромобілів компанії у третьому кварталі виявилися вищими за прогнози аналітиків. 2 жовтня акції Tesla зросли приблизно на 5%, а SpaceX — більш ніж на 7%.
Це вже не вперше, коли капітал Маска перевищує $1 трлн. У червні, після IPO SpaceX, статки бізнесмена Ілона Маска перевищили один трильйон доларів, що зробило його першою людиною в історії, чий капітал досягнув такої позначки. Однак згодом через падіння котирувань втратив цей статус.
Тепер його статки знову перевищили трильйонну позначку.