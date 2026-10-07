Ілон Маск знову став трильйонером

Ілон Маск повернув статус трильйонера. За даними Forbes, за один день його капітал зріс на $30,6 млрд на тлі подорожчання акцій SpaceX та Tesla.

Що підняло статки Маска

Головною причиною зростання капіталу стало одночасне подорожчання цінних паперів двох ключових компаній Маска — SpaceX та Tesla.

Напередодні SpaceX відправила пілотовану місію NASA на Міжнародну космічну станцію, доставила на орбіту ШІ-чипи Google, а також вперше успішно вивела на орбіту космічний корабель Starship.

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На цьому тлі банк Morgan Stanley назвав акції SpaceX недооціненими та встановив цільову ціну на рівні $300 за акцію — майже на 75% вище за поточний рівень. Серед факторів потенційного зростання називають розвиток Starship, нові ШІ-продукти та майбутні контракти.

Завдяки зростанню капіталу Маск зберіг перше місце серед найбагатших людей світу. За оцінкою Forbes, він випереджає Джеффа Безоса більш ніж на $600 млрд.

Як Маск вдруге став трильйонером

Додатково на статки Маска вплинуло зростання акцій Tesla. Поставки електромобілів компанії у третьому кварталі виявилися вищими за прогнози аналітиків. 2 жовтня акції Tesla зросли приблизно на 5%, а SpaceX — більш ніж на 7%.

Це вже не вперше, коли капітал Маска перевищує $1 трлн. У червні, після IPO SpaceX, статки бізнесмена Ілона Маска перевищили один трильйон доларів , що зробило його першою людиною в історії, чий капітал досягнув такої позначки. Однак згодом через падіння котирувань втратив цей статус.