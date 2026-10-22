Amazon уперше за три роки збільшить сезонний найм у США
Скільки платитимуть працівникам
- штатні працівники отримуватимуть щонайменше $20 на годину, а середня заробітна плата досягне майже $24 на годину;
- середня погодинна оплата праці сезонних робітників становитиме $20;
- із наступного року сезонні працівники з зайнятістю від 30 годин на тиждень матимуть доступ до медичного страхування, яке раніше пропонували лише штатному персоналу.
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