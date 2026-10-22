0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Amazon уперше за три роки збільшить сезонний найм у США

Світ
20
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Для підтримки кадрів Amazon запроваджує додаткові пільги та підвищує заробітну плату
Для підтримки кадрів Amazon запроваджує додаткові пільги та підвищує заробітну плату
Американський ритейлер Amazon оголосив про плани найняти понад 300 000 працівників у США на святковий сезон. Це перше збільшення найму за останні три роки, яке компанія пояснює очікуваним сплеском замовлень і зростанням продажів.
Про це повідомляє Reuters.
Вакансії відкриють для сезонної, неповної та повної зайнятості в основних операційних підрозділах компанії.

Скільки платитимуть працівникам

Для підтримки кадрів компанія запроваджує додаткові пільги та підвищує заробітну плату:
  • штатні працівники отримуватимуть щонайменше $20 на годину, а середня заробітна плата досягне майже $24 на годину;
  • середня погодинна оплата праці сезонних робітників становитиме $20;
  • із наступного року сезонні працівники з зайнятістю від 30 годин на тиждень матимуть доступ до медичного страхування, яке раніше пропонували лише штатному персоналу.
Крок Amazon із розширення медичних пільг відбувається на тлі аналогічних дій конкурентів. Минулого тижня ритейлер Walmart також розширив медичні пільги для співробітників через зростання витрат на охорону здоров’я та підвищення вартості життя в країні.

Чому ритейлери збільшують найм

За прогнозом Національної федерації роздрібної торгівлі США (NRF), святкові продажі в країні цього року можуть зрости на 4,2% порівняно з минулим роком і перевищити $1 трлн. Збільшення кількості замовлень створює потребу в додаткових працівниках для обробки та доставки товарів.
За матеріалами:
Діло
AmazonСША
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems