0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-5 музеїв, які стали архітектурними перлинами (фото)

Світ
41
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Експерти вибрали п’ять вражаючих музеїв, починаючи з 80-х років, які певним чином позначили історію архітектури.
Деякі з обраних музеїв, як-от Музей Гуггенхайма в Більбао, вже добре відомі та включені до цієї добірки, оскільки вони першими перетворили та повернули занедбані міські простори.
Крім того, вони є прикладом культової музейної концепції, яка була модною в 1990-х роках.
Інші, як-от Художній музей Тесіма в Японії, можуть бути вам незнайомі, але приємно здивують. Однак усі вони викликають глибокі емоції, пише Іdealista.

Музей дизайну Vitra (1989), Вайль-на-Рейні, Німеччина

ТОП-5 музеїв, які стали архітектурними перлинами (фото)
Вибір 1980-х років був нелегким, але обрали Музей дизайну Vitra з кількох причин. По-перше, це перший музей Френка Гері в Європі, а по-друге, він ознаменував початок того, що зараз є кампусом Vitra, де також розміщені будівлі інших важливих архітекторів, багато з яких є лауреатами Прітцкерівської архітектурної премії, таких як покійна Заха Хадід, Альваро Сіза, Herzog & de Meuron та Ренцо П’яно.
Місце для вашої реклами
Що стосується самої будівлі, вона вирізняється характерними для Гері криволінійними формами, які він пізніше включив до нашого наступного вибору: Музею Гуггенхайма в Більбао.

Музей Гуггенхайма в Більбао (1997)

ТОП-5 музеїв, які стали архітектурними перлинами (фото)
1990-ті роки були десятиліттям буму культових музеїв. Гуггенхайм Оскара Німейєра в Нітерої є гарним прикладом. У будь-якому разі, ми обрали Гуггенхайм Більбао, тому що він більш відомий і, крім того, породив те, що згодом назвали «ефектом Гуггенхайма», тобто відродження міста завдяки архітектурній іконі: ідея, про яку багато писали архітектори та експерти, як-от цікава книга *Ефект Гуггенхайма * (Anagrama, 2007) Іньякі Естебана.

Kunsthaus Graz (2003), Австрія

ТОП-5 музеїв, які стали архітектурними перлинами (фото)
Кунсхаус Грац, спроектований Пітером Куком та Коліном Фурньє, вирізняється своїми цибулинними формами. Це ще один із тих проектів, які переосмислили традиційне уявлення про те, яким має бути музей, хоча, як не дивно, його інопланетний вигляд не суперечить бароковим та середньовічним будівлям Граца.

Художній музей Тесіма (2010), Японія

ТОП-5 музеїв, які стали архітектурними перлинами (фото)
Художній музей Тесіма в Японії, проєкт Рюе Нісідзави у співпраці з Рей Найто, художницею, відомою своїми мінімалістичними роботами. Музей, який з висоти пташиного польоту нагадує дві ніжні білі краплі води, сам по собі є витвором мистецтва.
Він виринає з полів і дерев острова Тесіма у Внутрішньому морі Сето, плавно зливаючись з ландшафтом. Найбільш вражаючою його частиною є головний обрив, де розташований єдиний великий виставковий зал розміром 40×60 метрів і заввишки 4,5 метра з двома величезними круглими світловими вікнами, крізь які просочуються сонячне світло, дощ і вітер. Друга частина — це чарівне кафе.

Музей оповідного мистецтва Лукаса (2026), Лос-Анджелес

ТОП-5 музеїв, які стали архітектурними перлинами (фото)
Проєкт є співзасновниками режисером Джорджем Лукасом — творцем «Зоряних війн» — та його дружиною Мелоді Гобсон.
Музей з його футуристичним стилем спроектовано відомим китайським архітектором Ма Яньсоном, керівником MAD Architects, і може похвалитися понад 9000 квадратних метрів виставкової площі. Відвідувачі можуть побачити роботи видатних художників, таких як мексиканська художниця Фріда Кало, британська письменниця Беатрікс Поттер та художник й ілюстратор Норман Роквелл, а також безліч предметів, пов’язаних з кіно, включаючи кіноафіші, фотографії, моделі та костюми з власної колекції Джорджа Лукаса.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Подорожі
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems