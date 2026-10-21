ТОП-5 музеїв, які стали архітектурними перлинами (фото)

Експерти вибрали п’ять вражаючих музеїв, починаючи з 80-х років, які певним чином позначили історію архітектури.

Деякі з обраних музеїв, як-от Музей Гуггенхайма в Більбао, вже добре відомі та включені до цієї добірки, оскільки вони першими перетворили та повернули занедбані міські простори.

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Крім того, вони є прикладом культової музейної концепції, яка була модною в 1990-х роках.

Інші, як-от Художній музей Тесіма в Японії, можуть бути вам незнайомі, але приємно здивують. Однак усі вони викликають глибокі емоції, пише Іdealista

Музей дизайну Vitra (1989), Вайль-на-Рейні, Німеччина

Вибір 1980-х років був нелегким, але обрали Музей дизайну Vitra з кількох причин. По-перше, це перший музей Френка Гері в Європі, а по-друге, він ознаменував початок того, що зараз є кампусом Vitra, де також розміщені будівлі інших важливих архітекторів, багато з яких є лауреатами Прітцкерівської архітектурної премії, таких як покійна Заха Хадід, Альваро Сіза, Herzog & de Meuron та Ренцо П’яно.

Що стосується самої будівлі, вона вирізняється характерними для Гері криволінійними формами, які він пізніше включив до нашого наступного вибору: Музею Гуггенхайма в Більбао.

Музей Гуггенхайма в Більбао (1997)

1990-ті роки були десятиліттям буму культових музеїв. Гуггенхайм Оскара Німейєра в Нітерої є гарним прикладом. У будь-якому разі, ми обрали Гуггенхайм Більбао, тому що він більш відомий і, крім того, породив те, що згодом назвали «ефектом Гуггенхайма», тобто відродження міста завдяки архітектурній іконі: ідея, про яку багато писали архітектори та експерти, як-от цікава книга *Ефект Гуггенхайма * (Anagrama, 2007) Іньякі Естебана.

Kunsthaus Graz (2003), Австрія

Кунсхаус Грац, спроектований Пітером Куком та Коліном Фурньє, вирізняється своїми цибулинними формами. Це ще один із тих проектів, які переосмислили традиційне уявлення про те, яким має бути музей, хоча, як не дивно, його інопланетний вигляд не суперечить бароковим та середньовічним будівлям Граца.

Художній музей Тесіма (2010), Японія

Художній музей Тесіма в Японії, проєкт Рюе Нісідзави у співпраці з Рей Найто, художницею, відомою своїми мінімалістичними роботами. Музей, який з висоти пташиного польоту нагадує дві ніжні білі краплі води, сам по собі є витвором мистецтва.

Він виринає з полів і дерев острова Тесіма у Внутрішньому морі Сето, плавно зливаючись з ландшафтом. Найбільш вражаючою його частиною є головний обрив, де розташований єдиний великий виставковий зал розміром 40×60 метрів і заввишки 4,5 метра з двома величезними круглими світловими вікнами, крізь які просочуються сонячне світло, дощ і вітер. Друга частина — це чарівне кафе.

Музей оповідного мистецтва Лукаса (2026), Лос-Анджелес

Проєкт є співзасновниками режисером Джорджем Лукасом — творцем «Зоряних війн» — та його дружиною Мелоді Гобсон.