Європейські переможці премії World Travel Awards 2026 року: куди варто поїхати у відпустку

Вже 33 роки World Travel Awards вручає нагороди найкращим у галузі, від авіакомпаній та аеропортів до готелів та туристичних напрямків.

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Лідери

Лісабон, про який було оголошено 17 жовтня на урочистому заході в готелі Hyatt Regency Kotor Bay Resort у Чорногорії, отримав головний приз вечора, будучи названим найкращим містом Європи, а також найкращим круїзним напрямком 2026 року.

Окрім того, що Лісабон був названий найкращим містом Європи, Португалія також отримала звання найкращого європейського напрямку 2026 року.

Чорногорію було обрано найкращим природним напрямком Європи.

Куди варто поїхати у відпустку

У різних категоріях напрямків World Travel Awards виділяє різні країни та міста, які варто відвідати, залежно від типу подорожі, яку ви шукаєте.

Пляжний відпочинок

Тоді португальський Алгарве — це місце для вас.

Віддаєте перевагу міському відпочинку - забронюйте свій квиток до Афін якомога швидше.

Культура

Якщо ви цікавитеся культурою, то країною, яка вас кличе, має бути Італія, тоді як тим, хто шукає спадщину, варто звернути увагу на Вірменію.

Пригоди

Для тих, хто перетворює відпустку на пригоди, Іспанія — це місце, куди варто поїхати, а ті, хто хоче насолодитися природою, закохаються в Чорногорію.

Готелі

Готель Fingal в Единбурзі щойно названо найкращим бутик-готелем Європи.

Готель Chancery Rosewood у Лондоні був визнаний найкращим новим готелем 2026 року, а AMOH, курорт мережі Luxury Collection на Родосі, був названий найкращим новим курортом. Якщо ви шукаєте унікальне бутик-відпочинок, забронюйте Avali, Mar-Bella Collection на Корфу.

Як і у випадку з категоріями місць призначення, World Travel Awards розподілила призи відповідно до типу готелю.

Венеціанський готель The Gritti Palace, асоційований з Luxury Collection, отримав звання найромантичнішого готелю Європи, а молодята захочуть зупинитися в Domes Noruz Chania, Autograph Collection, на Криті.

Якщо ви хочете проводити більшу частину часу, лежачи на пляжі, забронюйте Elounda Beach Hotel & Villas на Криті, а якщо не плануєте залишати курорт, спробуйте Ikos Odisia на Корфу за системою «все включено».

Якщо ви подорожуєте всією родиною, курорт Sani на грецькому узбережжі Халкідікі має все необхідне, а тим, хто цікавиться дизайном інтер’єру, варто забронювати готель 1908 Lisboa у Португалії.

Якщо ви шукаєте острівний курорт, одним із варіантів є Inchydoney Island Lodge & Spa у Вест-Корку, а якщо вам потрібен інший бутик-готель, забронюйте готель Fingal в Единбурзі (унікальність полягає в тому, що готель плаває).

Японія очолила рейтинг завдяки високим показникам за кількома важливими для старших туристів критеріями. Зокрема, дослідники відзначили якісну медичну систему, розвинений громадський транспорт і доступність культурних та історичних пам’яток. Варто зазначити, що близько 30% населення країни становлять люди віком від 65 років. Раніше ми писали , куди поїхати у подорож туристам старше 65 років.очолила рейтинг завдяки високим показникам за кількома важливими для старших туристів критеріями. Зокрема, дослідники відзначили якісну медичну систему, розвинений громадський транспорт і доступність культурних та історичних пам’яток. Варто зазначити, що близько 30% населення країни становлять люди віком від 65 років.