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Volkswagen хоче заморозити зарплати працівників до 2030 року

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Зарплата
Зарплата
Volkswagen планує заморозити зарплати близько 660 000 працівників у всьому світі з четвертого кварталу 2026 року. Через інфляцію це може означати втрату близько 10% реальних доходів співробітників.
Про це пише Times Live.

Що сталося

Керівництво Volkswagen планує не підвищувати зарплати працівникам до 2030 року, повідомила Глобальна виробнича рада компанії. Йдеться про близько 660 000 співробітників у різних країнах.
Нові правила мають діяти вже з четвертого кварталу 2026 року. Крім замороження зарплат, вони передбачають скорочення бонусів, додаткових виплат і пільг, а також робочих місць. Якщо зарплати не зростатимуть, через інфляцію реальні доходи працівників можуть скоротитися приблизно на 10%.
Сам Volkswagen поки не підтвердив ці плани та назвав інформацію «спекуляціями». У компанії зазначили, що питання витрат на персонал обговорюватимуть під час нового раунду переговорів цього тижня. Виробнича рада та профспілка IG Metall уже виступили проти замороження зарплат.

Чому це цікаво

Volkswagen проводить одну з найбільших реструктуризацій у своїй історії. Ще у 2024 році компанія домовилася скоротити понад 35 000 робочих місць у Німеччині до 2030 року, зменшити виробничі потужності німецьких заводів на 734 000 автомобілів на рік та заощаджувати понад 15 млрд євро щороку в середньостроковій перспективі.
У 2026 році Volkswagen планує скоротити додатково ще 50 000 робочих місць у світі. Під питанням також залишається майбутнє кількох заводів компанії в Німеччині.
На цьому тлі профспілка IG Metall навпаки вимагає підвищити зарплати на 5%. Переговори між компанією та працівниками мають розпочатися наприкінці листопада.
Раніше ми повідомляли, що концерн Volkswagen Group планує скоротити кількість моделей автомобілів приблизно зі 150 до 75 до 2035 року.
За матеріалами:
vctr.media
VolkswagenЗарплата
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