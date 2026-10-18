З наступного року у Фінляндії запровадять іспит на громадянство

Фінляндія запровадить іспит на знання основ громадянства з березня 2027 року. Його складатимуть заявники віком від 18 до 64 років фінською або шведською мовою.

Про це інформує Yle.

Що відомо про іспит на громадянство

Згідно із заявою Міграційної служби Фінляндії (Migri), з березня 2027 року від заявників на отримання громадянства вимагатимуть складання іспиту на знання основ суспільного життя.

Хоча поправки до Закону про громадянство набудуть чинності 1 січня 2027 року, передбачено двомісячний перехідний період — до початку березня.

«Нова вимога стосуватиметься вас лише в тому разі, якщо ви подасте заяву через онлайн-сервіс Enter Finland або паперову заяву в пункті обслуговування Міграційної служби Фінляндії 1 березня 2027 року чи пізніше», — йдеться у повідомленні Migri.

Запровадження іспиту є завершальним етапом урядової стратегії, що складається з трьох частин і спрямована на посилення вимог для отримання громадянства Фінляндії.

Попередні зміни стосувалися насамперед тривалості проживання в країні та фінансової самодостатності.

Гельсінський університет співпрацює з Migri над підготовкою навчальних матеріалів і запитань для іспиту на громадянство.