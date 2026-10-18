З наступного року у Фінляндії запровадять іспит на громадянство

«Нова вимога стосуватиметься вас лише в тому разі, якщо ви подасте заяву через онлайн-сервіс Enter Finland або паперову заяву в пункті обслуговування Міграційної служби Фінляндії 1 березня 2027 року чи пізніше», — йдеться у повідомленні Migri.
Запровадження іспиту є завершальним етапом урядової стратегії, що складається з трьох частин і спрямована на посилення вимог для отримання громадянства Фінляндії.
Попередні зміни стосувалися насамперед тривалості проживання в країні та фінансової самодостатності.
Гельсінський університет співпрацює з Migri над підготовкою навчальних матеріалів і запитань для іспиту на громадянство.
У Швеції, Норвегії та Данії претенденти на громадянство також мають складати іспити на знання основ громадянського устрою.