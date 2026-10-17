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Зарплати вчителів у Європі: у яких країнах педагоги заробляють більше

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У яких країнах Європи вчителі отримують найвищі зарплати
У яких країнах Європи вчителі отримують найвищі зарплати, Фото: magnific
У 2025 році найвищу середню річну зарплату серед учителів початкової школи в Європі отримували в Данії — понад 74 тис. євро. Найменше заробляли педагоги в Туреччині — близько 18,7 тис. євро. Водночас з урахуванням вартості життя лідером стала Німеччина.
Про це пише Euronews Business, посилаючись на звіт Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Education at a Glance 2026.

У яких країнах вчителі заробляють найбільше

За даними ОЕСР, у 2025 році середня річна зарплата до сплати податків вчителів початкової школи віком від 25 до 64 років, які працюють повний день, становила:
  • Данія — 74 086 євро;
  • Ісландія — 73 752 євро;
  • Ірландія — 69 747 євро;
  • Німеччина — 69 453 євро;
  • Австрія — 65 851 євро.
Понад 50 тис. євро на рік також заробляють учителі в Норвегії, Бельгії, Шотландії, Північній Ірландії, Уельсі, Фінляндії та Англії.
Найменші зарплати серед країн у рейтингу зафіксували в Туреччині — 18 669 євро на рік, Греції — 18 746 євро, Латвії — 20 516 євро та Румунії — 20 805 євро.
Зарплати вчителів початкової школи у Європі <br>
Зарплати вчителів початкової школи у Європі
, Інфографіка: Euronews Business
Серед найбільших європейських економік найвищі зарплати в учителів Німеччини. У Франції педагоги в середньому отримують 41 968 євро на рік, а в Італії — 32 100 євро. Дані щодо Іспанії відсутні.
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Учителям старшої середньої школи зазвичай платять більше

Зарплати вчителів старшої середньої школи зазвичай вищі, ніж у педагогів початкової школи. Винятки — Туреччина та Північна Ірландія. У Шотландії, Литві й Естонії оплата праці на обох рівнях однакова.
Річний заробіток учителів старшої середньої школи коливається від 17 615 євро у Туреччині до 93 938 євро в Ісландії.
До трійки країн, де вчителям старшої середньої школи платять найбільше, також увійшли Данія (85 999 євро) та Німеччина (80 163 євро).
Учителям старшої середньої школи зазвичай платять більше
Учителям старшої середньої школи зазвичай платять більше, Інфографіка: Euronews Business
Найбільша різниця між зарплатами вчителів початкової та старшої середньої школи — в Ісландії, Фінляндії, Бельгії, Данії, Австрії та Німеччині. У цих країнах педагоги старшої школи заробляють щонайменше на 10 тис. євро більше на рік.

Чи впливає вартість життя на рейтинг

Висока зарплата не завжди означає вищу купівельну спроможність, адже в різних країнах відрізняються ціни на товари та послуги. Тому аналітики порівняли заробітки вчителів з урахуванням вартості життя.
Результати наведено в PPS — умовних одиницях, які дають змогу порівняти, скільки товарів і послуг можна придбати в різних країнах.
Де зарплати дозволяють купити більше
Де зарплати дозволяють купити більше, Інфографіка: Euronews Business
З урахуванням вартості життя найвищу купівельну спроможність мають зарплати вчителів початкової школи в Німеччині — 64 143 PPS.
Далі йдуть Австрія (58 265 PPS), Данія (53 036 PPS), Ірландія (51 226 PPS) та Бельгія (50 846 PPS).
Найнижчий показник зафіксували в Греції — 21 456 PPS.
Серед учителів старшої середньої школи Німеччина також посіла перше місце — 74 034 PPS, тоді як Греція посідає останнє місце з 23 289 PPS. Серед найбільших економік Європи найнижчий показник в Італії — 36 964 PPS.
Після коригування зарплат з урахуванням вартості життя Туреччина покращила позицію в рейтингу на шість сходинок, Польща — на п’ять, а франкомовна спільнота Бельгії та Румунія — на чотири.
Натомість Ісландія втратила найбільше позицій — опустилася з другого місця на 12-те.
За матеріалами:
Finance.ua
Середня зарплатаОсвіта
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