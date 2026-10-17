Зарплати вчителів у Європі: у яких країнах педагоги заробляють більше
У 2025 році найвищу середню річну зарплату серед учителів початкової школи в Європі отримували в Данії — понад 74 тис. євро. Найменше заробляли педагоги в Туреччині — близько 18,7 тис. євро. Водночас з урахуванням вартості життя лідером стала Німеччина.
Про це пише Euronews Business, посилаючись на звіт Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Education at a Glance 2026.
У яких країнах вчителі заробляють найбільше
За даними ОЕСР, у 2025 році середня річна зарплата до сплати податків вчителів початкової школи віком від 25 до 64 років, які працюють повний день, становила:
- Данія — 74 086 євро;
- Ісландія — 73 752 євро;
- Ірландія — 69 747 євро;
- Німеччина — 69 453 євро;
- Австрія — 65 851 євро.
Понад 50 тис. євро на рік також заробляють учителі в Норвегії, Бельгії, Шотландії, Північній Ірландії, Уельсі, Фінляндії та Англії.
Найменші зарплати серед країн у рейтингу зафіксували в Туреччині — 18 669 євро на рік, Греції — 18 746 євро, Латвії — 20 516 євро та Румунії — 20 805 євро.
Серед найбільших європейських економік найвищі зарплати в учителів Німеччини. У Франції педагоги в середньому отримують 41 968 євро на рік, а в Італії — 32 100 євро. Дані щодо Іспанії відсутні.
Учителям старшої середньої школи зазвичай платять більше
Зарплати вчителів старшої середньої школи зазвичай вищі, ніж у педагогів початкової школи. Винятки — Туреччина та Північна Ірландія. У Шотландії, Литві й Естонії оплата праці на обох рівнях однакова.
Річний заробіток учителів старшої середньої школи коливається від 17 615 євро у Туреччині до 93 938 євро в Ісландії.
До трійки країн, де вчителям старшої середньої школи платять найбільше, також увійшли Данія (85 999 євро) та Німеччина (80 163 євро).
Найбільша різниця між зарплатами вчителів початкової та старшої середньої школи — в Ісландії, Фінляндії, Бельгії, Данії, Австрії та Німеччині. У цих країнах педагоги старшої школи заробляють щонайменше на 10 тис. євро більше на рік.
Чи впливає вартість життя на рейтинг
Висока зарплата не завжди означає вищу купівельну спроможність, адже в різних країнах відрізняються ціни на товари та послуги. Тому аналітики порівняли заробітки вчителів з урахуванням вартості життя.
Результати наведено в PPS — умовних одиницях, які дають змогу порівняти, скільки товарів і послуг можна придбати в різних країнах.
З урахуванням вартості життя найвищу купівельну спроможність мають зарплати вчителів початкової школи в Німеччині — 64 143 PPS.
Далі йдуть Австрія (58 265 PPS), Данія (53 036 PPS), Ірландія (51 226 PPS) та Бельгія (50 846 PPS).
Найнижчий показник зафіксували в Греції — 21 456 PPS.
Серед учителів старшої середньої школи Німеччина також посіла перше місце — 74 034 PPS, тоді як Греція посідає останнє місце з 23 289 PPS. Серед найбільших економік Європи найнижчий показник в Італії — 36 964 PPS.
Після коригування зарплат з урахуванням вартості життя Туреччина покращила позицію в рейтингу на шість сходинок, Польща — на п’ять, а франкомовна спільнота Бельгії та Румунія — на чотири.
Натомість Ісландія втратила найбільше позицій — опустилася з другого місця на 12-те.
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