Зарплати вчителів у Європі: у яких країнах педагоги заробляють більше

У яких країнах Європи вчителі отримують найвищі зарплати, Фото: magnific

У 2025 році найвищу середню річну зарплату серед учителів початкової школи в Європі отримували в Данії — понад 74 тис. євро. Найменше заробляли педагоги в Туреччині — близько 18,7 тис. євро. Водночас з урахуванням вартості життя лідером стала Німеччина.

Про це пише Euronews Business, посилаючись на звіт Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Education at a Glance 2026.

У яких країнах вчителі заробляють найбільше

За даними ОЕСР, у 2025 році середня річна зарплата до сплати податків вчителів початкової школи віком від 25 до 64 років, які працюють повний день, становила:

Данія — 74 086 євро;

Ісландія — 73 752 євро;

Ірландія — 69 747 євро;

Німеччина — 69 453 євро;

Австрія — 65 851 євро.

Понад 50 тис. євро на рік також заробляють учителі в Норвегії, Бельгії, Шотландії, Північній Ірландії, Уельсі, Фінляндії та Англії.

Найменші зарплати серед країн у рейтингу зафіксували в Туреччині — 18 669 євро на рік, Греції — 18 746 євро, Латвії — 20 516 євро та Румунії — 20 805 євро.

Зарплати вчителів початкової школи у Європі

, Інфографіка: Euronews Business

Серед найбільших європейських економік найвищі зарплати в учителів Німеччини. У Франції педагоги в середньому отримують 41 968 євро на рік, а в Італії — 32 100 євро. Дані щодо Іспанії відсутні.

Учителям старшої середньої школи зазвичай платять більше

Зарплати вчителів старшої середньої школи зазвичай вищі, ніж у педагогів початкової школи. Винятки — Туреччина та Північна Ірландія. У Шотландії, Литві й Естонії оплата праці на обох рівнях однакова.

Річний заробіток учителів старшої середньої школи коливається від 17 615 євро у Туреччині до 93 938 євро в Ісландії.

До трійки країн, де вчителям старшої середньої школи платять найбільше, також увійшли Данія (85 999 євро) та Німеччина (80 163 євро).

Учителям старшої середньої школи зазвичай платять більше, Інфографіка: Euronews Business

Найбільша різниця між зарплатами вчителів початкової та старшої середньої школи — в Ісландії, Фінляндії, Бельгії, Данії, Австрії та Німеччині. У цих країнах педагоги старшої школи заробляють щонайменше на 10 тис. євро більше на рік.

Чи впливає вартість життя на рейтинг

Висока зарплата не завжди означає вищу купівельну спроможність, адже в різних країнах відрізняються ціни на товари та послуги. Тому аналітики порівняли заробітки вчителів з урахуванням вартості життя.

Результати наведено в PPS — умовних одиницях, які дають змогу порівняти, скільки товарів і послуг можна придбати в різних країнах.

Де зарплати дозволяють купити більше, Інфографіка: Euronews Business

З урахуванням вартості життя найвищу купівельну спроможність мають зарплати вчителів початкової школи в Німеччині — 64 143 PPS.

Далі йдуть Австрія (58 265 PPS), Данія (53 036 PPS), Ірландія (51 226 PPS) та Бельгія (50 846 PPS).

Найнижчий показник зафіксували в Греції — 21 456 PPS.

Серед учителів старшої середньої школи Німеччина також посіла перше місце — 74 034 PPS, тоді як Греція посідає останнє місце з 23 289 PPS. Серед найбільших економік Європи найнижчий показник в Італії — 36 964 PPS.

Після коригування зарплат з урахуванням вартості життя Туреччина покращила позицію в рейтингу на шість сходинок, Польща — на п’ять, а франкомовна спільнота Бельгії та Румунія — на чотири.