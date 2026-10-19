Пенсійний фонд Південної Кореї втратив $137 млрд через падіння акцій Samsung і SK Hynix

Падіння акцій двох найбільших південнокорейських виробників чипів — Samsung Electronics і SK Hynix — призвело до різкого зменшення вартості інвестицій пенсійного фонду країни. За кілька місяців оцінка його часток у сотнях компаній скоротилася на 182 трлн вон, або приблизно $137 млрд.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані фінансового провайдера FnGuide.

Як Samsung і SK Hynix спричинили основну частину втрат

Вартість часток Національної пенсійної служби Південної Кореї (NPS) розміром від 5% у 287 публічних компаніях станом на 15 жовтня становила 333,53 трлн вон. Наприкінці червня цей показник сягав 515,93 трлн вон.

Це перше квартальне зниження вартості таких активів фонду з четвертого кварталу 2024 року. Різкий розворот відбувся після рекордних результатів у першій половині 2026 року: тоді дохідність NPS становила 27,2% — найкращий показник за цей період щонайменше з 2022 року.

Найбільше подешевшали інвестиції у виробників чипів. Вартість частки фонду в SK Hynix знизилася приблизно на 74,2 трлн вон, а в Samsung Electronics — на 56,9 трлн вон. Разом ці дві компанії забезпечили близько 72% загального скорочення вартості портфеля.

Станом на кінець червня під управлінням NPS перебувало 1 866 трлн вон, або приблизно $1,35 трлн.

Чому південнокорейський фонд опинився під тиском

Втрати пенсійного фонду відображають нестабільність південнокорейського фондового ринку, до якої він особливо вразливий через значні вкладення у виробників чипів. На котирування технологічних компаній впливають сумніви щодо стійкості ралі, пов’язаного зі штучним інтелектом, а також поява біржових фондів із кредитним плечем, прив’язаних до окремих акцій.

Індекс Kospi 22 червня досяг рекордного рівня закриття — 9 114,55 пункту. Однак до 15 жовтня він знизився приблизно на 39%.

У травні NPS підвищив цільову частку південнокорейських акцій у своєму портфелі на кінець року, водночас зменшивши заплановану частку іноземних акцій. Це збільшило заплановану залежність фонду від внутрішнього ринку, який у першій половині року демонстрував одні з найкращих результатів у світі.

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Частка NPS у SK Hynix зменшилася з 7,5% до 7,32%, тоді як пакет акцій Samsung Electronics залишився незмінним — 7,84%.