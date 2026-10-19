Пенсійний фонд Південної Кореї втратив $137 млрд через падіння акцій Samsung і SK Hynix

Падіння акцій двох найбільших південнокорейських виробників чипів — Samsung Electronics і SK Hynix — призвело до різкого зменшення вартості інвестицій пенсійного фонду країни. За кілька місяців оцінка його часток у сотнях компаній скоротилася на 182 трлн вон, або приблизно $137 млрд.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані фінансового провайдера FnGuide.
Як Samsung і SK Hynix спричинили основну частину втрат
Вартість часток Національної пенсійної служби Південної Кореї (NPS) розміром від 5% у 287 публічних компаніях станом на 15 жовтня становила 333,53 трлн вон. Наприкінці червня цей показник сягав 515,93 трлн вон.
Це перше квартальне зниження вартості таких активів фонду з четвертого кварталу 2024 року. Різкий розворот відбувся після рекордних результатів у першій половині 2026 року: тоді дохідність NPS становила 27,2% — найкращий показник за цей період щонайменше з 2022 року.
Найбільше подешевшали інвестиції у виробників чипів. Вартість частки фонду в SK Hynix знизилася приблизно на 74,2 трлн вон, а в Samsung Electronics — на 56,9 трлн вон. Разом ці дві компанії забезпечили близько 72% загального скорочення вартості портфеля.
Станом на кінець червня під управлінням NPS перебувало 1 866 трлн вон, або приблизно $1,35 трлн.
Чому південнокорейський фонд опинився під тиском
Втрати пенсійного фонду відображають нестабільність південнокорейського фондового ринку, до якої він особливо вразливий через значні вкладення у виробників чипів. На котирування технологічних компаній впливають сумніви щодо стійкості ралі, пов’язаного зі штучним інтелектом, а також поява біржових фондів із кредитним плечем, прив’язаних до окремих акцій.
Індекс Kospi 22 червня досяг рекордного рівня закриття — 9 114,55 пункту. Однак до 15 жовтня він знизився приблизно на 39%.
У травні NPS підвищив цільову частку південнокорейських акцій у своєму портфелі на кінець року, водночас зменшивши заплановану частку іноземних акцій. Це збільшило заплановану залежність фонду від внутрішнього ринку, який у першій половині року демонстрував одні з найкращих результатів у світі.
Частка NPS у SK Hynix зменшилася з 7,5% до 7,32%, тоді як пакет акцій Samsung Electronics залишився незмінним — 7,84%.
Падіння ринку також спричинило політичну дискусію про те, чи повинен пенсійний фонд активніше стабілізувати котирування. Опозиційна партія «Сила народу» розкритикувала NPS за те, що він не підтримав ринок під час останнього розпродажу акцій. На думку опозиції, рішення призупинити ребалансування портфеля на початку року обмежило можливості фонду купувати акції під час падіння.