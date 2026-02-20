ТОП-5 найкращих місць для подорожей Європою у 2026 році Сьогодні 19:04 — Світ

найкращі міста для подорожі в 2026

Щороку мільйони мандрівників з усього світу допомагають формувати остаточний список найкращих напрямків у Європі, і 2026 рік не є винятком. Цей рейтинг відображає голоси мандрівників зі 154 країн, висвітлюючи найцікавіші місця для незабутніх подорожей Європою.

Мадрид визнали найкращим напрямком Європи для відвідування у 2026 році, незважаючи на складну ситуацію з надмірним туризмом у країні.

Про це йдеться в рейтингу European Best Destinations , куди потрапили 20 міст і регіонів по всій Європі.

Іспанія підтверджує свій золотий імпульс

Обраний найкращим туристичним напрямком Європи 2026 року, Мадрид підтверджує своє перетворення на одну з найпривабливіших столиць Європи, де культура, спосіб життя, гастрономія та якість життя поєднуються з рідкісною інтенсивністю.

У 2024 році Марбелья стала першим іспанським напрямком, коли-небудь коронованим як найкращий напрямок Європи, встановивши історичний рекорд голосів та новий стандарт міжнародного позиціонування Іспанії.

Мадрид втілює це нове бачення європейських подорожей — де спадщина, креативність та спосіб життя утворюють безперервний досвід.

Вирізняє Мадрид вражаючий баланс — вишуканий, але доступний, яскравий, але водночас зручний для життя. Місто розширило зелені зони, надало пріоритет пішохідним зонам та розробило одну з найефективніших систем громадського транспорту в Європі, що підкріплює довгострокове зобов’язання щодо сталого розвитку та якості міського середовища.

2. Нікосія, Кіпр

Кіпрська столиця, визнана найкращим культурним напрямком Європи 2026 року, ніби є найцікавішим поєднанням минулого та майбутнього в Середземномор’ї — місцем, де венеціанські стіни, арт-лабораторії, концептуальні кафе та сучасні музеї розташовані пліч-о-пліч у місті, яке ніколи не перестає переосмислювати себе.

Шарм Нікосії полягає в цьому контрасті: історія, яка відчувається живою, та сучасне життя, яке відчувається приземленим.

3. Штаєрська область, Словенія

Штаєрський регіон, що на північному сході Словенії, посів місце серед 3 найкращих туристичних напрямків Європи 2026 року, що підтверджує його статус одного з найнатхненніших місць для дослідження на континенті. Це регіон, де ландшафти, культура, гастрономія та вино поєднуються в унікальний та водночас глибоко автентичний досвід.

Штаєрська область — це, перш за все, винятковий виноробний регіон. Її виноградники на пагорбах та унікальний мікроклімат дають одні з найвиразніших білих вин Європи — від елегантного Шипона (Фурмінту) до яскравого Лашського Різлінга та свіжого Совіньйон Блан.

4. Верона, Італія

Верона залишається одним із найчарівніших міст Італії для відпочинку у 2026 році. Вишукане, затишне та залите теплим світлом, місто поєднує в собі римську історію, красу епохи Відродження, оперу світового класу та розслаблений ритм життя на півночі Італії.

Арена ді Верона досі привертає увагу, влаштовуючи вистави просто неба, які перетворюють літні ночі на щось кінематографічне. Але окрім опери, Верона осягнула стильний сучасний дух: винні бари, що розливають амароне, молоді шеф-кухарі, що переосмислюють венеціанську кухню, бутик-готелі всередині відреставрованих палаццо та дизайнерські магазини, що надають місту свіжого творчого шарму.

5. Париж, Франція

Париж у 2026 році відчувається іншим — легшим, креативнішим, живішим. Звісно, ​​культові пам’ятки все ще там: мости, що сяють на заході сонця, величні бульвари, Лувр, Ейфелева вежа. Але що робить Париж цього року неперевершеним, так це його оновлена ​​енергія.

Хвиля нових бутик-готелів, бістро нового покоління, винних барів з натуральною кухнею, коктейльних барів та дизайнерських студій змінює цілі райони, надаючи місту свіжого, сучасного пульсу.

