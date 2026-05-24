Рейтинг найбільш процвітаючих країн світу у 2026 році (інфографіка) Сьогодні 16:05 — Світ

Норвегію визнали найбільш процвітаючою країною світу, Фото: magnific

Сьогодні найбільш процвітаючими стають країни, які поєднують сильну економіку з ефективними інституціями, доступною медициною, можливостями соціального зростання та стабільними інвестиціями в добробут населення. У рейтингу найбільш процвітаючих країн світу 30 із 40 місць належать європейським країнам. До п’ятірки світових лідерів входять Норвегія, Ісландія, Данія, Швеція та Ірландія.

Про це йдеться в Індексі процвітання 2026 року від Atlantic Council, пише Visual Capitalist.

Які країни визнали найбільш процвітаючими

Норвегія посідає перше місце в рейтингу. Завдяки грамотному управлінню надприбутками від видобутку нафти, ця країна перетворила свої природні ресурси на найбільший у світі суверенний фонд, розмір активів якого перевищує 2,2 трильйона доларів.

За останні десять років цей фонд подвоївся і зараз використовується для фінансування медицини, освіти, охорони здоровʼя та інших державних послуг, а також забезпечує довгострокову економічну стабільність країни.

Ісландія та Данія також входять до трійки лідерів завдяки поєднанню соціальних програм, сприятливим умовам для бізнесу та високим рівнем довіри у суспільстві. Невелика чисельність населення додатково допомагає цим країнам забезпечувати високий рівень життя.

Найбільш процвітаючі країни світу у 2026 році, Інфографіка: Visual Capitalist

Словенія (10 місце) та Чехія (12 місце), випереджають низку більших і економічно потужніших держав. Високі показники у сферах рівності, охорони здоров’я та освіти дозволяють їм обходити такі великі економіки, як Німеччина (13 місце) та Франція (23 місце).

Експерти зазначають, що рівень добробуту залежить не лише від розміру економіки, а й від того, наскільки рівномірно в країні розподіляються ресурси та можливості.

Сінгапур лідирує в Азії за рівнем процвітання

Найвищу позицію серед азійських країн займає Сінгапур — 18 місце у світі. Країна вирізняється високим ВВП на душу населення, розвиненою інфраструктурою та тривалістю життя.

Його рейтинг відображає десятиліття державних інвестицій у житло, охорону здоров’я, транспорт та освіту, що допомагає перетворити Сінгапур на одну з найефективніших та найконкурентніших економік світу.

Японія, Південна Корея та Тайвань входять до першої тридцятки, маючи хороші економічні показники. Проте за рівнем соціальної рівності вони зазвичай поступаються Північній Європі. На загальний добробут також впливають старіння населення, зростання вартості житла та інтенсивна трудова культура.

США відстають у рейтингу

США є найбільшою економікою світу, однак у загальному рейтингу посідають 38-ме місце.

У США відносно низькі показники якості життя, включаючи нерівність, стан навколишнього середовища та доступ до можливостей серед меншин. А ще у них один із найнижчих показників тривалості життя серед розвинених країн.

