Україна посіла 43 місце у світовому рейтингу стартап-екосистем

Загалом у топ-1000 світового рейтингу входить пʼять українських міст

Дослідницька організація StartupBlink опублікувала глобальний рейтинг, який визначає найкращі місця у світі для створення та розвитку стартапів під назвою Global Startup Ecosystem Index 2026.

У щорічному звіті Global Startup Ecosystem Index 2026 від StartupBlink, який оцінює та порівнює стартап-екосистеми в понад 1000 містах і 100 країнах світу, Україна посіла 43 місце у світі, опустившись на одну сходинку порівняно з минулим роком, зі щорічним зростанням на +7,0%.

В Європі Україна утримує 26 місце другий рік поспіль, а у регіоні Східної Європи стабільно посідає восьме місце.

За рівнем бізнес-середовища Україна перебуває на 67 місці, що, за оцінкою звіту, є стримувальним фактором для ще більшого зростання. Крім того, загальна вартість екосистеми оцінюється у $20,7 млрд.

Важливо відмітити, що Україна займає третє місце у Східній Європі по Web Development та пʼяте місце у Східній Європі по Blockchain. Ба більше, за силою бренду екосистеми Ecosystem Brand Value країна посідає пʼяте місце у Східній Європі, що свідчить про міцне міжнародне визнання.

Чому це цікаво

Значна частина екосистеми країни залишається централізованою у столиці. Загальний бал Києва у 10 разів перевищує показник Львова, хоча інші міста також показують ріст.

Загалом у топ-1000 світового рейтингу входить пʼять міст:

Київ: 74 місце у світі та 18 місце серед міст Європи;

Львів: 378 місце у світі із ростом у +35,6%;

Харків: 663 місце із ростом в +7,5%;

Дніпро: 682 місце та зростання позицій у +228,2%;

Одеса: 718-те місце із рістом у +31,9%.

Йдеться також про ключові історичні віхи української екосистеми: запуск конференції IT Arena у Львові (2014), створення Українського фонду стартапів (USF) (2018), запуск Міністерства цифрової трансформації (2019) та запровадження правового режиму Diia. City (2022), який залучив такі компанії як Samsung та Revolut.

За версією Global Startup Ecosystem Index 2026, головними розбудовниками екосистеми називають Міністерство цифрової трансформації, Український фонд стартапів (USF), платформу UA Tech Ecosystem та Diia. City Union.

У звіті виокремлено чотири єдинороги в екосистемі України, серед яких:

Grammarly — перший і єдиний український декакорн, що досяг оцінки у $13 млрд у 2021 році.

Preply — у 2026 році освітня платформа досягла оцінки у $1,2 млрд та стала новим єдинорогом.

airSlate, Creatio, People. ai — відзначені як «єдинороги» з Києва.

GitLab — згаданий завдяки успішному виходу на IPO на біржі NASDAQ у 2021 році.

