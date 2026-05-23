російська економіка пішла в мінус уперше з 2023 року — Bloomberg

Економіка росії почала скорочуватися вперше з 2023 року
За результатами першого кварталу 2026 року економіка росії вперше з початку 2023 року продемонструвала скорочення. На тлі війни проти України це стало ударом по планах російського диктатора володимира путіна забезпечити стабільне економічне зростання.
Про це пише Bloomberg.

російський ВВП пішов у мінус

Зазначається, що Федеральна служба статистики рф повідомила, що за перші три місяці року валовий внутрішній продукт країни зменшився на 0,2% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Це скорочення може посилити побоювання щодо того, що російська економіка поступово наближається до рецесії на тлі війни та високої вартості запозичень. Водночас на спад могли вплинути й окремі тимчасові чинники.
Крім того, минулого місяця путін вимагав від урядовців пояснити причини уповільнення економічної активності. Тим часом він заявляв, що після падіння у лютому російська економіка у березні зросла на 1,8%, і такого результату вдалося досягти завдяки заходам, які раніше запровадив уряд.
Водночас у Центральному банку рф заявили, що на ситуацію в економіці могли вплинути календарні особливості.
Зокрема, менша кількість робочих днів у січні та лютому, за оцінками регулятора, знизила річний показник зростання ВВП у цьому кварталі приблизно на пів відсотка.

росія погіршила прогноз зростання економіки

російське міністерство економіки погіршило прогноз економічного зростання на 2026 рік — із 1,3% до 0,4%. Водночас у квітні бюджетний дефіцит рф досяг рекордного рівня, попри різке зростання доходів від нафти через ситуацію на Близькому Сході.
Видання також пише, що за перші чотири місяці року бюджетний дефіцит уже суттєво перевищив план на весь 2026 рік.
Торік російська економіка почала різко сповільнюватися після того, як у жовтні 2024 року Центральний банк рф підняв ключову ставку до рекордних 21% та кілька місяців тримав її на цьому рівні.
Так у росії намагалися стримати інфляцію, яка зросла через великі витрати на війну. Хоча з червня минулого року ставку почали поступово знижувати, рівень у 14,5% усе ще залишається занадто високим для багатьох підприємств і громадян.
За матеріалами:
Дзеркало Тижня
