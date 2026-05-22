Геологи виявили величезне родовище літію: можна виробити 500 млрд телефонів Сьогодні 18:33 — Світ

Дослідники Геологічної служби США підрахували, що стародавня гірська система Аппалачів містить 2,5 мільйона тонн критично важливого елемента літію.

Про це повідомляє livescience.com

Нове дослідження Геологічної служби США (USGS) показує, що Аппалачі зберігають величезні невикористані запаси літію, якого достатньо для виробництва 500 мільярдів мобільних телефонів, 180 мільярдів ноутбуків або 130 мільйонів електромобілів.

У регіоні зберігається 2,5 мільйона тонн (2,3 мільйона метричних тонн) ключового елемента, що дозволило б замінити імпорт літію до США протягом 328 років, якби імпорт залишився на рівні минулого року.

Таким чином, видобуток корисних копалин у цій гірській системі міг би зменшити залежність США від таких країн, як Китай, Аргентина та Чилі, але екологічні наслідки цього незрозумілі.

Літієві ресурси, розкидані по всьому сході США від Алабами до Мену, існують у надзвичайно грубозернистих породах, які називаються пегматитами, повідомили геологи у двох нових дослідженнях північних та південних Аппалачів.

Чому він важливий

Літій є важливим компонентом в електроніці, військовій техніці та акумуляторних батареях для електромобілів. Він також використовується в аерокосмічних сплавах, стабілізаторах настрою та промислових мастилах.

Попит на літій для виробництва батарей, зокрема, різко зріс у США за останні роки, що підкреслює великий розрив між внутрішніми поставками та потребами.

«США мають одні з найбільших запасів літію у світі», — кажуть експерти, проте «більше половини літію, який ми використовуємо в США, імпортується», оскільки наразі в країні діє лише одна літієва шахта в Клейтон-Веллі, штат Невада. Багато продуктів, що містять літій, також виробляються в таких країнах, як Китай, а це означає, що США імпортують як сам літій, так і сировину.

Це спричинило чутки, що Пекін може призупинити інші проєкти через проблему надлишкових потужностей в економіці. Раніше писали , що на літій та акції компаній різко зросли після того, як китайський гігант Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) зупинив роботу великого родовища в Китаї.

