Ціни на літій стрімко зростають після того, як CATL закриває одну з найбільших шахт світу — Finance.ua

Як повідомляє агентство Bloomberg, ціни на літій та акції компаній різко зросли після того, як китайський гігант Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) зупинив роботу великого родовища в Китаї.
Це спричинило чутки, що Пекін може призупинити інші проєкти через проблему надлишкових потужностей в економіці.
Нагадаємо, акції Tianqi Lithium Corp. підскочили на 19% на Гонконгській фондовій біржі, а Ganfeng Lithium Group Co. виросли на 21%.
Австралійські гірничі компанії також відзначилися зростанням, після того, як CATL підтвердив закриття родовища в провінції Цзянсі. Ціни на літій на Гуанчжоуському ф’ючерсному ринку зросли на максимально допустиму величину.
Майбутнє родовища CATL, яке є найбільшим у китайському литиєвому хабі в місті Ічунь, перебувало під пильною увагою протягом кількох тижнів через чутки, що місцева влада не продовжить його ліцензію. Це родовище складає близько 6% світового виробництва літію, згідно з даними Bank of America, а інші родовища в регіоні забезпечують ще мінімум 5%.
«Я думаю, це означає, що ціна на літій в найближчій перспективі має великий потенціал для зростання», —
казав Метті Чжао, співкерівник відділу китайських акцій в банку.
Виробники літію зіткнулися з глобальним надлишком пропозиції, погіршеним складними умовами попиту на електричні автомобілі, зокрема через скасування стимулів для цієї галузі в США за президентства Дональда Трампа.
Нагадаємо, на тлі зростання геополітичної напруги між США і Китаєм Пекін посилив експортний контроль над поставками рідкоземельних металів, необхідних для оборонної промисловості Заходу.
Китай, який забезпечує близько 90% світового ринку таких елементів, обмежив доступ американських виробників до ключових мінералів — зокрема германію, галію, сурми та самарію.
Як повідомляє низка американських компаній, включно з постачальниками Пентагону, експортні обмеження вже призвели до перебоїв у ланцюгах поставок і затримок у виконанні оборонних замовлень.
