Ціни на літій стрімко зростають після того, як CATL закриває одну з найбільших шахт світу — Finance.ua

Technology Co. Ltd. (CATL) зупинив роботу великого родовища в Китаї. Як повідомляє агентство Bloomberg, ціни на літій та акції компаній різко зросли після того, як китайський гігант Contemporary Amperex

Це спричинило чутки, що Пекін може призупинити інші проєкти через проблему надлишкових потужностей в економіці.

Нагадаємо, акції Tianqi Lithium Corp. підскочили на 19% на Гонконгській фондовій біржі, а Ganfeng Lithium Group Co. виросли на 21%.

Австралійські гірничі компанії також відзначилися зростанням, після того, як CATL підтвердив закриття родовища в провінції Цзянсі. Ціни на літій на Гуанчжоуському ф’ючерсному ринку зросли на максимально допустиму величину.

Майбутнє родовища CATL, яке є найбільшим у китайському литиєвому хабі в місті Ічунь, перебувало під пильною увагою протягом кількох тижнів через чутки, що місцева влада не продовжить його ліцензію. Це родовище складає близько 6% світового виробництва літію, згідно з даними Bank of America, а інші родовища в регіоні забезпечують ще мінімум 5%.

«Я думаю, це означає, що ціна на літій в найближчій перспективі має великий потенціал для зростання», — казав Метті Чжао, співкерівник відділу китайських акцій в банку.

Виробники літію зіткнулися з глобальним надлишком пропозиції, погіршеним складними умовами попиту на електричні автомобілі, зокрема через скасування стимулів для цієї галузі в США за президентства Дональда Трампа.

ідкоземельних металів, необхідних для оборонної промисловості Заходу. Нагадаємо, на тлі зростання геополітичної напруги між США і Китаєм Пекін посилив експортний контроль над поставками р

Китай, який забезпечує близько 90% світового ринку таких елементів, обмежив доступ американських виробників до ключових мінералів — зокрема германію, галію, сурми та самарію.

Як повідомляє низка американських компаній, включно з постачальниками Пентагону, експортні обмеження вже призвели до перебоїв у ланцюгах поставок і затримок у виконанні оборонних замовлень.

