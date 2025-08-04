Китай різко обмежив експорт стратегічних мінералів — Finance.ua
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Китай різко обмежив експорт стратегічних мінералів

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Пекін посилює контроль над постачанням рідкоземельних елементів, критичних для західної оборонної індустрії.
Про це повідомляє WSJ.
На тлі зростання геополітичної напруги між США і Китаєм, Пекін посилив експортний контроль над поставками рідкоземельних металів, необхідних для оборонної промисловості Заходу.
Китай, який забезпечує близько 90% світового ринку таких елементів, обмежив доступ американських виробників до ключових мінералів — зокрема германію, галію, сурми та самарію.
Як повідомляє низка американських компаній, включно з постачальниками Пентагону, експортні обмеження вже призвели до перебоїв у ланцюгах поставок і затримок у виконанні оборонних замовлень.
Ціни на окремі елементи зросли у десятки разів: самарій, що використовується в двигунах винищувачів, пропонують за ціною у 60 разів вищою за звичайну.
За даними Govini, понад 80 тис. компонентів, що використовуються в озброєнні США, містять елементи під експортним контролем КНР.

Залежність від поставок

Залежність від китайських поставок охоплює практично всі етапи ланцюга — від виробництва мікроелектроніки до систем наведення.
Оборонні підрядники, серед яких Lockheed Martin та Leonardo DRS, вже попереджають про ризик скорочення виробництва.
Частина компаній, як-от ePropelled, затримали відвантаження продукції на місяці.
Інші намагаються налагодити співпрацю з постачальниками з Японії, Тайваню та США, але швидко замінити китайські мінерали не вдається — ринок вузький і капіталомісткий.
Пентагон, у свою чергу, оголосив про намір до 2027 року повністю відмовитись від китайських магнітів.
Минулого місяця він придбав частку в компанії MP Materials за 400 млн доларів — це найбільший в США виробник рідкоземельних металів.
За матеріалами:
РБК-Україна
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