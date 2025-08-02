Які китайські авто частіше привозять в Україну — Finance.ua

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Які китайські авто частіше привозять в Україну

Фондовий ринок
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Які китайські авто частіше привозять в Україну
Які китайські авто частіше привозять в Україну
Автомобілі з китайським походженням дедалі активніше закріплюються на українському ринку — і мова вже давно не про дешеву альтернативу, а про конкурентів у сегменті сучасних електрокарів.
У першому півріччі 2025 року українці зареєстрували понад 6,3 тисячі нових і вживаних легковиків, вироблених у Китаї. Більшість із них — це електромобілі, що відповідають трендам екологічності й технологічності.
Нові китайські авто, що потрапили до України, у 81% випадків мали електричний привід. Найпопулярнішими марками стали BYD, Zeekr і навіть Honda — японський бренд, який активно збирає окремі моделі на китайських підприємствах.
Абсолютним бестселером став BYD Song Plus, електрокросовер із привабливою ціною, сучасним дизайном та багатою комплектацією. Загалом нові китайські машини склали 1,2% від усіх перших реєстрацій у країні.
Не менш активно зростає і сегмент вживаних авто з Китаю. Тут електромобілі займають понад 85% реєстрацій, а середній вік таких машин становить лише 2,5 роки — значно менше, ніж загальний показник вторинного ринку в Україні. У лідерах — Zeekr 001, який українські водії вже охрестили «китайським Taycan’ом», а також Tesla Model 3 із шанхайського заводу, Polestar 2 і MG ZS.
За матеріалами:
MMR
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